Deutsche Bank: Αυξάνει την πρόβλεψη για τον χρυσό το 2026 στα 4.450 δολάρια/ουγγιά

Την πρόβλεψη για την τιμή του χρυσού αύξησε η Deutsche Bank την Τετάρτη, επικαλούμενη τη σταθεροποίηση των ροών των επενδυτών και τη συνεχή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα εκτιμά πως αυτή θα φτάσει το 2026 στα 4.450 δολάρια ανά ουγγιά από 4.000 δολάρια, και πλέον αναμένει ένα εύρος τιμών 3.950-4.950 δολαρίων το επόμενο έτος, με το ανώτατο όριο να είναι περίπου 14% πάνω από την τρέχουσα τιμή του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού COMEX του Δεκεμβρίου 2026.

Σήμερα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται 0,47% και διαπραγματεύεται στα 4.161,99 δολάρια ανά ουγγιά. Φέτος, ο χρυσός spot έχει ενισχυθεί κατά 59%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979. Η τιμή του χρυσού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων ανά ουγγιά στις 20 Οκτωβρίου.

Η Deutsche Bank υπογράμμισε αυτό που αναφέρει ως «θετική διαρθρωτική εικόνα», σημειώνοντας ότι αγορές από κεντρικές τράπεζες και οι επενδύσεις σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), απορροφούν ένα σημαντικό μέρος της προσφοράς, αφήνοντας λιγότερο χρυσό για την αγορά κοσμημάτων, ενώ η συνολική ζήτηση συνεχίζει να ξεπερνά την προσφορά, όπως αναφέρει το Reuters.

Η τράπεζα προέβλεψε επίσης ότι οι ροές των ETF θα βοηθήσουν στη διατήρηση ενός κατώτατου ορίου τιμών το επόμενο έτος, επισημαίνοντας ότι «υποδηλώνουν ότι η υποστήριξη στα 3.900 δολ./ουγγιά θα διατηρηθεί».

Η Deutsche Bank διατήρησε την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού για το 2027 στα 5.150 δολάρια.

Όσο αφορά τους βασικούς κινδύνους για το πολύτιμο μέταλλο, αυτοί περιλαμβάνουν τη συσχέτιση του χρυσού με τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, την πιθανότητα μικρότερης χαλάρωσης της πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από ό,τι αναμένουν οι αγορές το 2026 και την πιθανότητα οι διαχειριστές αποθεματικών να επιβραδύνουν τις αγορές τους, προειδοποίησε η Deutsche Bank.