Fed: Ξεκάθαρο φαβορί ο Κέβιν Χάσετ για την προεδρία σύμφωνα με τις πλατφόρμες προβλέψεων

Κατακόρυφη αύξηση σημειώνουν τις τελευταίες 24 ώρες τα στοιχήματα υπέρ του Κέβιν Χάσετ και της πιθανότητας να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Fed, τοποθετώντας τον ως το ξεκάθαρο φαβορί για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πόουελl τον επόμενο χρόνο.

Κατακόρυφη αύξηση σημειώνουν τις τελευταίες 24 ώρες τα στοιχήματα υπέρ του Κέβιν Χάσετ και της πιθανότητας να γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Fed, τοποθετώντας τον ως το ξεκάθαρο φαβορί για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ τον επόμενο χρόνο.

Οι traders στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi βλέπουν πλέον μια πιθανότητα 54% ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιλέξει τον νυν Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου για να αναλάβει την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ όταν λήξει η θητεία του Πάουελ τον Μάιο του 2026.

Οι αποδόσεις του Kalshi δείχνουν ότι ο Χάσετ έχει γίνει εδώ και μερικές εβδομάδες ο πιο πιθανός να προταθεί από τον Τραμπ, καθώς οι περιπτώσεις του διοικητή της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ και του πρώην διοικητή Κέβιν Γουόρς έχουν χάσει δυναμμική.

Η νέα αύξηση στα στοιχήματα για τον Χάσετ ήρθε μετά ένα δημοσίευμα του Bloomberg την Τρίτη ότι θεωρείται από συμβούλους και συμμάχους του Τραμπ ως ο επικρατέστερος για τη θέση του προέδρου της Fed.

Ο Χάσετ θεωρείται πιθανός διάδοχος του Πάουελ επειδή συμφωνεί με τον Τραμπ ότι τα επιτόκια θα πρέπει να μειωθούν πιο γρήγορα.

Η Fed αναμένεται να μειώσει το επίσημο κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης σε ένα εύρος από 3,50% έως 3,75% μετά τη συνεδρίασή της στις 10 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, το επιτόκιο της Fed αναμένεται να μειωθεί μόνο σε περίπου 3% μέχρι το τέλος του 2026, και ο Τραμπ στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι το θέλει πολύ χαμηλότερο από αυτό.

Η προοπτική μιας Fed σύντομα να καθοδηγείται από έναν πολύ πιο ήπιο πρόεδρο βοήθησε στην ώθηση των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου 4,023% κάτω από το 4% την Τρίτη, αν και είναι λίγο πάνω από αυτό το επίπεδο ξανά την Τετάρτη. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίστροφα προς τις τιμές.

«Ο Χάσετ είναι ένας αξιοσημείωτος υποστηρικτής του χρέους και πιστός στον Τραμπ, ο οποίος θα μπορούσε να είναι διατεθειμένος, είτε λόγω ιδιοσυγκρασίας είτε λόγω παραπλάνησης, να διατηρήσει τα επιτόκια των ΗΠΑ χαμηλότερα από ό,τι θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά», δήλωσε ο Κάιλ Ρόντα, ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στην Capital.com.

«Οι φήμες, σε συνδυασμό με μια δόση ήπιων αμερικανικών δεδομένων και γεωπολιτικών εξελίξεων όπως ελπίδες για προσέγγιση Κίνας/ΗΠΑ, οδήγησαν το δολάριο ΗΠΑ να βυθιστεί και τις αποδόσεις να μειωθούν, καθώς οι αγορές αποτιμούν τον υψηλότερο κίνδυνο μιας χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής», πρόσθεσε ο Ρόντα.