ΗΠΑ: Σε χαμηλό επτά μηνών οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Υποχώρησαν σε χαμηλό επτά μηνών οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική καθώς τα αποτελέσματα των μαζικών απολύσεων που δρομολογούν η Amazon και η Verizon δεν έχουν γίνει ακόμα εμφανή.

Ειδικότερα, για την εβδομάδα που έληξε στις 22 Νοεμβρίου, οι νέες αιτήσεις ανήλθαν σε 216.000 από την αναθεωρημένη μέτρηση για 222.000 αιτήσεις την ακριβώς προηγούμενη εβδομάδα.

Σημειώνεται ότι οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας κινούνται μεταξύ 220.000 και 230.000 όλο το φθινόπωρο και δεν σημείωσαν έντονες μεταβολές κατά το μακρύτερο σε διάρκεια κυβερνητικό shutdown. Επιπλέον, βρίσκονται στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση, καθώς την αντίστοιχη εβδομάδα του 2024 είχαν βρεθεί και πάλι στις 216.000.

Οι απολύσεις που προαναγγέλθηκαν πρόσφατα από μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ, ενδεχομένως να μην έχουν εφαρμοστεί ακόμη, ενώ ορισμένοι εργαζόμενοι που θα λάβουν αποζημιώσεις ενδεχομένως να μην πληρούν απευθείας τα κριτήρια για την λήψη επιδόματος.

Σύμφωνα με το Marketwatch, οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί από το καλοκαίρι, και οι επιχειρήσεις έχουν γίνει επιφυλακτικότερες λόγω των δασμών και της ευρύτερης αβεβαιότητας για την οικονομία. Υπάρχουν μάλιστα και ενδείξεις, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αντικαθιστά κάποιες θέσεις εργασίας.

Ο αριθμός των ανθρώπων που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας αυξήθηκε κατά 7.000 στα 1,96 εκατ. υποδεικνύοντας ότι η εύρεση εργασίας έχει καταστεί δύσκολη.