Στάρμερ: Η Βρετανία θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την άμυνα της Ουκρανίας

Στάρμερ: Η Βρετανία θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την άμυνα της Ουκρανίας
Η ανακοίνωση του Στάρμερ γίνεται καθώς η Ουκρανία δήλωσε την υποστήριξη της στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ρωσία αλλά επισήμανε τα ευαίσθητα θέματα πρέπει να επιλυθούν στη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, ότι η Βρετανία θα στείλει περισσότερους πυραύλους για την αντιαεροπορική άμυνα στην Ουκρανία στις ερχόμενες εβδομάδες.

