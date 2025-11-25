Ακρίτας: Από 26 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Η «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 05 Νοεμβρίου 2025, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της μετατροπής 6.500.000 προνομιούχων μετοχών σειράς Α, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,65€ εκάστη και 7.600.914 προνομιούχων μετοχών σειράς Β, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,65€ εκάστη, σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»).

Με βάση την ανωτέρω μετατροπή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ποσού € 21.706.044,10 διαιρείται σε 33.000.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 0,65 εκάστη, εκ των οποίων 27.100.914 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα Ψήφου και 6.293.000 μη εισηγμένες προνομιούχες μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου σειράς Α’.

Για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία επιτήρησης της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ δεν απαιτήθηκε η σύνταξη από την Εταιρεία και η προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (εφεξής ο «Κανονισμός») όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς συντρέχει η εξαίρεση της περίπτωσης (βα) της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού. Ως εκ τούτου η Εταιρεία κατέστησε διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού.

Την 07.11.2025, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό καταχώρησης 5626482, η με αριθ. πρωτ. 3844526ΑΠ/07-11-2025Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης– Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω μετατροπής των μετοχών.

To Χρηματιστήριο Αθηνών την 25.11.2025, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 14.100.914 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 26.11. 2025.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).