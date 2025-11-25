Σε θετικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Στο επίκεντρο η Fed

Οι επενδυτές παρακολούθησαν τα μακροοικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ -κάποια εκ των οποίων είχαν καθυστερήσει να βγουν λόγω του μεγάλου shutdown της κυβέρνησης- που μπορούν να επηρεάσουν την επερχόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, παρά τη μεταβλητότητα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, αφού οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί απέναντι στα αμερικανικά «μάκρο» που δημοσιεύτηκαν σήμερα, καθώς συνέλεξαν πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα να μειώσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς. Παράλληλα ανέλυσαν τα φρέσκα δεδομένα για την οικονομία της «ατμομηχανής» της Ευρώπης, που συνεχίζει να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό.

Συγκεκριμένα, το εμπόριο και η ιδιωτική κατανάλωση ευθύνονται για τη στάσιμη εικόνα που κατέγραψε η οικονομία της Γερμανίας το τρίτο τρίμηνο, μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση σύναψε δασμολογική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας μια αρχική εκτίμηση. Οι δαπάνες και οι εξαγωγές των νοικοκυριών επηρέασαν την παραγωγή, ενώ οι επενδύσεις και οι δημόσιες δαπάνες είχαν θετική συμβολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,92% στις 568,04 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύθηκε 0,87% στις 5.576 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κέρδισε 0,95% στις 23.460 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανήλθε με +0,83% στις 8.025 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,82% στις 9.613 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,92% στις 42.689 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 ολοκλήρωσε στις 16.140 μονάδες, με κέρδη 1,08%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της easyJet υποχώρησε κατά 1,5% παρά την αύξηση κερδών 9% που σημείωσε για το οικονομικό έτος 2025, με την easyJet holidays να επιτυγχάνει τον στόχο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και να αναβαθμίζεται σε 450 εκατομμύρια λίρες προ φόρων (PBT) μέχρι το οικονομικό έτος 2030. Η εταιρεία κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης κερδών, ενώ σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, το κύριο λειτουργικό κέρδος (EBIT) έφτασε τα 703 εκατομμύρια λίρες, σημειώνοντας αύξηση +18% ή 106 εκατομμύρια λίρες ετησίως (easyJet Αεροπορική: +50 εκατομμύρια λίρες, easyJet Holidays: +56 εκατομμύρια λίρες).

Οι επενδυτές παρακολούθησαν τα μακροοικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ -κάποια εκ των οποίων είχαν καθυστερήσει να βγουν λόγω του μεγάλου shutdown της κυβέρνησης- που μπορούν να επηρεάσουν την επερχόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Fed. Οι αγορές προεξοφλούν μια πιθανότητα άνω του 80% για μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από την Fed τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME.

Η πιθανότητα έχει αυξηθεί από τότε που ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση των επιτοκίων «βραχυπρόθεσμα». Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντέιλι, δήλωσε στην Wall Street Journal τη Δευτέρα ότι υποστηρίζει τη μείωση των επιτοκίων λόγω ανησυχιών για την αγορά εργασίας.

Ο διπλωματικός πυρετός σχετικά με το Ουκρανικό συνεχίζεται με τους Ευρωπαίους ηγέτες να προσπαθούν να συντάξουν το δικό τους ειρηνευτικό σχέδιο, ως απάντηση σε εκείνο των 28 σημείων που επιμελήθηκαν Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, το οποίο χαρακτηρίστηκε υπερβολικά «φιλορωσικό».

Όπως αναφέρουν οι FT, οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι, ενώ το Politico επισημαίνει πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται μπροστά σε ένα ζοφερό δίλημμα: Είτε να δεχθεί την προσφορά που ετοιμάζουν ο Τραμπ και ο Πούτιν, είτε να στοιχηματίσει το μέλλον της χώρας του με την ελπίδα ότι μια μέρα θα λάβει αρκετή βοήθεια από τους Ευρωπαίους φίλους του.