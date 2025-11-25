Λευκός Οίκος για Ουκρανία: «Λεπτά αλλά όχι ανυπέρβλητα σημεία» στο σχέδιο για ειρήνη

Τεράστια πρόοδος στις συνομιλίες σύμφωνα με το Οβάλ Γραφείο. «Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι», τονίζει η Ουάσιγκτον.

Απαιτούνται περαιτέρω συνομιλίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία για την επίλυση «ορισμένων ευαίσθητων, αλλά όχι ανυπέρβλητων λεπτομερειών», όπως τόνισε ο Λευκός Οίκος ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος». Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, αμερικανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για ουκρανική συμφωνία στους βασικούς όρους του σχεδίου Τραμπ, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεμήνυσε πως οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

«Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ σημείωσαν τεράστια πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία φέρνοντας τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Απομένουν να επιλυθούν ορισμένες ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες, οι οποίες θα απαιτήσουν περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος επεσήμανε πως οι συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται στο Άμπου Ντάμπι από χθες, Δευτέρα, το βράδυ, μεταξύ του υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, και ρωσικής αντιπροσωπείας για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «προχωρούν καλά». «Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι», σχολίασε ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, αναφερόμενος στις συζητήσεις.

Ακολουθούν οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων όπως έχουν δημοσιοποιηθεί, με την ευρωπαϊκή αντιπρόταση μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει:

Περιορισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων σε 800.000 άτομα σε καιρό ειρήνης

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ανάλογα με τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο, δεν υπάρχει

Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύσει «μόνιμα» στρατεύματα στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ να προσφέρουν στην Ουκρανία εγγύηση ασφάλειας παρόμοια με την ανταπόκριση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ ενόψει της ρωσικής εισβολής – αυτό σημαίνει ότι μια επίθεσηκατά της Ουκρανίας θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση κατά όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Ειδική ομάδα ασφάλειας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την εφαρμογή της συμφωνίας

Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη με στρατιωτικά μέσα, αλλά μέσω διαπραγματεύσεων

Ορισμένα σημεία από την αρχική πρόταση των ΗΠΑ, για σύγκριση: