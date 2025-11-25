Πολιτική | Ελλάδα

Στο Μουσείο της Ακρόπολης για εκδήλωση του υπ. Τουρισμού αύριο ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στο Μουσείο της Ακρόπολης για εκδήλωση του υπ. Τουρισμού αύριο ο Κυρ. Μητσοτάκης
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού την Τετάρτη στις 10:15, στη 13:00 και στις 16:00.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 10:15 θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης στο πλαίσιο της ημερίδας «Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος», στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στη 13:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στις 16:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

