Ζελένσκι: Το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει προς τα εμπρός με το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, αντίγραφο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ