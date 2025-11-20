ΧΑ: Εγχώρια αποτελέσματα και... Nvidia οδηγούν στις 2.050 μονάδες

Απαλλαγμένες από το… άγχος των αποτελεσμάτων της Nvidia, οι ευρωπαϊκές αγορές και μαζί τους το Χρηματιστήριο της Αθήνας κινούνται σε θετικό έδαφος. Κέρδη άνω του 1% για τον τραπεζικό δείκτη, Cenergy και Alpha Bank ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Απαλλαγμένες από το… άγχος των αποτελεσμάτων της Nvidia, και καθώς έσπασε χθες το πτωτικό σερί στη Wall Street, οι ευρωπαϊκές αγορές και μαζί τους το Χρηματιστήριο της Αθήνας κινούνται την Πέμπτη σε θετικό έδαφος.

Με τα κέρδη σε Φρανκφούρτη και Παρίσι κοντά στο 1% και στο Λονδίνο στο 0,6%, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών επιχειρεί να κινηθεί από τις 2.050 μονάδες, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται σε τραπεζικά και μη blue chips, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Η ελληνική αγορά συνεχίζει να υποδέχεται σειρά εγχώριων αποτελεσμάτων. Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις από Quest, Cenergy και Motor Oil, σήμερα ανακοινώνουν οι Credia, Ideal και ΚΡΙ-ΚΡΙ, αύριο οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Premia Properties και, την ερχόμενη εβδομάδα οι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, ΕΧΑΕ και Fourlis.

Εκτός συνόρων, τα πρακτικά της Fed που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποκάλυψαν ότι «πολλά» μέλη της FOMC δεν ευνοούν μια μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Μάλιστα, μέχρι τότε, τα νέα στοιχεία που θα έχουν στη διάθεσή τους θα είναι περιορισμένα, λόγω του πρόσφατου shutdown. Σήμερα, ωστόσο, αναμένεται να ανακοινωθεί η έκθεση του Σεπτεμβρίου για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Ξένοι αναλυτές πάντως επισημαίνουν ότι, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, οι επενδυτές πιθανότατα θα θελήσουν να περιμένουν επιπλέον μακροοικονομικά «σήματα» πριν οδηγήσουν τις τιμές των μετοχών υψηλότερα. Μεταξύ αυτών και οι αναλυτές της Unicredit, που σχολιάζουν ότι η πρόσφατη διόρθωση οφείλεται στην πρόθεση των επενδυτών να ρευστοποιήσουν τα ισχυρά κέρδη που προηγήθηκαν, από τα μέσα Απριλίου. «Τα εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά και ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δύσκολα θα υποχωρήσει» αναφέρουν. Επισημαίνουν ωστόσο ότι αν πράγματι η Fed διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, οι διεθνείς μετοχές πιθανότατα δεν θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν τη πρόσφατη διόρθωσή τους.

Στο ελληνικό ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.045,45 μονάδες με άνοδο 0,49%, κινούμενος από την έναρξη σε θετικό έδαφος.

Στις 2.299,27 μονάδες με άνοδο 1,03% βρίσκεται ο τραπεζικός δείκτης, με την Alpha Bank ενισχυμένη έως και άνω του 2,5% και τις μετοχές των ΕΤΕ και Eurobank να καταγράφουν κέρδη περί του 1,5%.

Στο σύνολο του ταμπλό 83 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 26 που υποχωρούν και 42 που διατηρούνται αμετάβλητες.

Λίγο μετά τις 11:00 ο τζίρος διαμορφώνεται σε 23,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €7,28 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.