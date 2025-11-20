Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν συμφώνησαν σε κοινή συνάντηση με Ολιγκίν

Ο κ. Έρχιουρμαν και ο κ. Χριστοδουλίδης, «προσβλέπουν στην επίσκεψη της κ. Ολγκίν και συμφώνησαν να έχουν κοινή συνάντηση μαζί της όταν θα βρίσκεται στο νησί στις αρχές Δεκεμβρίου».

Σε κοινή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν κατά την επιστροφή της στην Κύπρο αρχές Δεκεμβρίου, συμφώνησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που εκδόθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων εξέφρασαν ετοιμότητα να εργαστούν για μία νέα διευρυμένη συνάντηση υπό τον ΓΓ των ΗΕ.

Εξερχόμενος της οικίας του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, και ερωτηθείς από δημοσιογράφο πώς πήγε η συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε «πολύ καλά».

Η συνάντηση, υπό την αιγίδα του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν, «έδωσε στους δύο ηγέτες την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους ανταλλαγή απόψεων σε εγκάρδια ατμόσφαιρα», αναφέρει η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο Αλίμ Σιντίκ.

Ο κ. Έρχιουρμαν και ο κ. Χριστοδουλίδης, αναφέρει, «προσβλέπουν στην επίσκεψη της κ. Ολγκίν και συμφώνησαν να έχουν κοινή συνάντηση μαζί της όταν θα βρίσκεται στο νησί στις αρχές Δεκεμβρίου».

Εξέφρασαν επίσης την ετοιμότητά τους να εργαστούν για την επόμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, που θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα, προστίθεται.

«Και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να διερευνήσουν άλλες ευκαιρίες για κοινές συναντήσεις», σημειώνεται, ενώ, όπως αναφέρεται, έδωσαν εντολή στους εκπροσώπους τους να πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις ενόψει της επίσκεψης της κ. Ολγκίν και, ειδικότερα, για την επόμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση, που θα συγκληθεί από τον Γενικό Γραμματέα.

Στη συνάντηση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και η κ. Ολγκίν, από τη Λίμα, πρωτεύουσα του Περού, όπου βρίσκεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ