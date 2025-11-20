UBS: Το 2026 θα είναι χρονιά κερδών για τις μετοχές

Aπό τη μία η καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη, τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης και η πιο χαλαρή νομισματική πολιτική και, από την άλλη, το βάρος του χρέους, των δημογραφικών εξελίξεων και της αποπαγκοσμιοποίησης. Αυτή θα είναι η «διελκυστίνδα» που θα καθορίσει την πορεία των αγορών το 2026, όπως περιγράφει η UBS Global Wealth Management στην έκθεση «The Year Ahead 2026» που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Από τη μία η καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη, τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης και η πιο χαλαρή νομισματική πολιτική και, από την άλλη, το βάρος του χρέους, των δημογραφικών εξελίξεων και της αποπαγκοσμιοποίησης. Αυτή θα είναι η «διελκυστίνδα» που θα καθορίσει την πορεία των αγορών το 2026, όπως περιγράφει η UBS Global Wealth Management στην έκθεση «The Year Ahead 2026» που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι το οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να στηρίξει ευρύτερα τις μετοχές, με την ανάπτυξη να επιταχύνεται στο δεύτερο μισό του έτους, οι οποίες αναμένεται να ενισχυθούν κατά 15% μέχρι το τέλος του 2026. Η ισχυρή ανάπτυξη στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με την επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, ευνοούν τους κλάδους της τεχνολογίας, των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, της υγειονομικής περίθαλψης και των τραπεζών, με προοπτικές κερδών σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Ιαπωνία και Κίνα.

Στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,7%, στην Ευρωζώνη στο 1,1%, ενώ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να φτάσει γύρω στο 5%. Στο βασικό της σενάριο, η UBS αναμένει στο τέλος του 2026 τον MSCI AC World στις 1.350 μονάδες, τoν S&P 500 στις 7.700 μονάδες και τον EuroStoxx 50 στις 6.200 μονάδες, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου στο 1,20 και την τιμή του χρυσού στα 4.300 δολάρια.

Μεταξύ άλλων, η UBS GWM αναμένει ευνοϊκές συνθήκες και στις αγορές εμπορευμάτων, λόγω περιορισμών στην προσφορά, αυξανόμενης ζήτησης και γεωπολιτικών κινδύνων, αλλά και λόγω μακροπρόθεσμων τάσεων όπως η ενεργειακή μετάβαση. Εντοπίζουν ευκαιρίες στον χαλκό, το αλουμίνιο και τα αγροτικά εμπορεύματα, ενώ χαρακτηρίζουν τον χρυσό ως «πολύτιμο στοιχείο διαφοροποίησης».

Τεχνητή νοημοσύνη

Οι αναλυτές της UBS σχολιάζουν, σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, ότι έχουν υπάρξει καθοριστικοί παράγοντες των παγκόσμιων αγορών και αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω κέρδη το 2026. Αν και οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για ενδείξεις «φούσκας», η UBS συνιστά, για ένα διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο, κατανομή έως και 30% σε κλάδους που αντιπροσωπεύουν διαρθρωτικές τάσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μακροζωία και η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι.

Ο Chief Investment Officer της UBS GWM, Mark Haefele, σημειώνει ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει τη δυνατότητα να φέρει τις απαραίτητες βελτιώσεις στην παραγωγικότητα ώστε να ξεπεραστούν ιστορικοί περιορισμοί και να μπορέσουν οι οικονομίες να επιτύχουν. Το αν αυτό το δυναμικό θα υλοποιηθεί θα εξαρτηθεί από τη διάθεση των επενδυτών να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, από την ικανότητα των ηγετών της τεχνολογίας να αξιοποιούν την καινοτομία για παραγωγή εσόδων και από την ικανότητα του κόσμου να παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για να λειτουργήσει όλο αυτό.

Ευρωπαϊκές μετοχές

Η UBS GWM αναβαθμίζει τις ευρωπαϊκές μετοχές σε «attractive», με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωζώνη. Μετά από τρία χρόνια στάσιμων κερδών, τα εταιρικά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν 7% το 2026 και 18% το 2027, χάρη στην ανάκαμψη της καταναλωτικής δαπάνης, στη συνετή συγκράτηση του κόστους και στη υποστηρικτική πολιτική της ΕΚΤ. Το σχέδιο της Γερμανίας να επενδύσει πάνω από το 20% του ΑΕΠ σε υποδομές και άμυνα ενισχύει τις δημοσιονομικές προοπτικές και δίνει ώθηση στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.

Οι αποτιμήσεις για τις μετοχές της Ευρωζώνης παραμένουν λογικές, σύμφωνα με τους αναλυτές της UBS, καθώς διαπραγματεύονται με P/E 15,2x που, αν και βρίσκεται 10% πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο, εμφανίζει discount 22% σε σχέση με τις παγκόσμιες αγορές. «Με τον ενθουσιασμό των επενδυτών να έχει υποχωρήσει και τις προοπτικές να βελτιώνονται, θεωρούμε την τρέχουσα συγκυρία κατάλληλη για τοποθέτηση» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Στην Ευρώπη, η UBS GWM εκφράζει την προτίμησή της για τους βιομηχανικούς κλάδους, την τεχνολογία και τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, καθώς και τις «ευρωπαϊκές ηγέτιδες εταιρείες» που είναι σε θέση να επωφεληθούν τόσο από τη δημοσιονομική πολιτική όσο και από τη διαρθρωτική ανάπτυξη.

Παγκόσμιες αποτιμήσεις

Πέραν της Ευρώπης, οι αποτιμήσεις των παγκόσμιων μετοχών παραμένουν αυξημένες. Ο δείκτης MSCI All Country World διαπραγματεύεται με P/E πάνω από 19x, σχεδόν 30% πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Το premium αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη κλάδων υψηλής αποτίμησης, όπως η τεχνολογία, που πλέον αντιπροσωπεύουν πάνω από το 28% του δείκτη, έναντι μόλις 11% πριν από μία δεκαετία.

Στις ΗΠΑ οι αποτιμήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές, σημειώνει ο οίκος. Ο S&P 500 διαπραγματεύεται με P/E 23x, κοντά στο ιστορικό υψηλό του. Το trailing P/E 30x του Nasdaq, που βρίσκεται πολύ κάτω από το αποκορύφωμα της φούσκας των dot.com, εξακολουθεί να αντανακλά σημαντική αισιοδοξία.

Εκτός ΗΠΑ, οι αποτιμήσεις είναι πιο συγκρατημένες, καθώς οι κινεζικές μετοχές διαπραγματεύονται 7% πάνω από μέσο όρο 20ετίας, ενώ ο ιαπωνικός δείκτης διαπραγματεύεται με discount σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του.

«Η ιστορία δείχνει ότι οι υψηλές αποτιμήσεις από μόνες τους σπάνια τερματίζουν ένα ράλι» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της UBS. Εξηγώντας ότι οι αυξημένες αποτιμήσεις μπορεί να υποδηλώνουν πιο συγκρατημένες μακροπρόθεσμες αποδόσεις, και ο S&P 500 ίσως δυσκολευτεί να επαναλάβει τη μέση ετήσια απόδοση 9,7% των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ωστόσο, οι αγορές μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά όσο η αύξηση των κερδών και η ρευστότητα παραμένουν ισχυρές.

Ο οίκος εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή του S&P 500 θα αυξηθούν 11% το 2025 και κατά 10% το 2026, στηρίζοντας μια βραχυπρόθεσμη ανοδική πορεία. Μακροπρόθεσμα, αν η τεχνητή νοημοσύνη εκπληρώσει τις υποσχέσεις της, οι αγορές έχουν τη δυνατότητα να «δικαιολογήσουν» τις τρέχουσες αποτιμήσεις. Αντιθέτως, μία ενδεχόμενη απογοήτευση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο.

Πιθανοί κίνδυνοι

«Καθώς κοιτάμε προς το 2026, το ερώτημα είναι κατά πόσο οι ισχυρές δυνάμεις της τεχνητής νοημοσύνης, του δημοσιονομικού κινήτρου και της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής μπορούν να προωθήσουν τις παγκόσμιες αγορές πέρα από τη ‘βαρύτητα’ του χρέους, των δημογραφικών πιέσεων και της αποπαγκοσμιοποίησης, προς μια νέα εποχή ανάπτυξης» σχολίασε ο Mark Haefele. Εξηγώντας πως «η πλοήγηση σε αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές απαιτεί από τους επενδυτές να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους, εστιάζοντας σε κλάδους και θεματικές ενότητες όπου κατευθύνεται το κεφάλαιο και συντελείται ο μετασχηματισμός».

Αν και οι πολιτικές εξελίξεις θα παραμείνουν στο επίκεντρο το 2026, η ιστορία δείχνει ότι η επίδρασή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι συχνά βραχύβια, σημειώνει η UBS. Υπογραμμίζει ωστόσο ότι υπάρχουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να «προσγειώσουν» τις αγορές μέσα στο νέο έτος, όπως μια πιθανή απογοήτευση σχετικά με την πρόοδο ή την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, η πιθανότητα επανεμφάνισης επίμονου πληθωρισμού, το ενδεχόμενο ενός εντονότερου στρατηγικού ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας και η επανεμφάνιση ανησυχιών γύρω από το δημόσιο ή το ιδιωτικό χρέος.

Όπως σημειώνει ο Haefele, το χρέος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στις μεγάλες ανεπτυγμένες αγορές. Όπως εξηγεί, οι δημόσιες δαπάνες στηρίζουν την ανάπτυξη, αλλά σε πολλές χώρες, ιδίως σε εκείνες με γηράσκοντα πληθυσμό, οι κρατικές δαπάνες έχουν ήδη ξεφύγει και έχουν την τάση να αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτός αν υπάρξει αποφασιστική δράση.

Ο ίδιος εστιάζει και στην αποπαγκοσμιοποίηση, υπογραμμίζοντας ότι η αλληλεπίδραση εμπορικής πολιτικής, εσωτερικής πολιτικής και γεωπολιτικής συνεχίζει να ασκεί ισχυρή επιρροή στις αγορές και μπορεί να τροφοδοτήσει περαιτέρω μεταβλητότητα το 2026. «Το κατά πόσο νέες πολιτικές προσεγγίσεις θα μας βοηθήσουν να ξεφύγουμε από αυτές τις διαχρονικές δυναμικές θα αποτελέσει ακόμη ένα καθοριστικό ερώτημα για τους επενδυτές» σημειώνει.