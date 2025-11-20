Γεωργιάδης για το νέο νοσοκομείο της Κω: Ένα όραμα δεκαετιών μπαίνει σε τροχιά οριστικής υλοποίησης

Στο επίκεντρο της συζήτησής βρέθηκε το νέο Νοσοκομείο της Κω, ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, τον Δήμαρχο Κω Θεοδόση Νικηταρά, τον Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. Χρήστο Ροϊλό και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» Θανάση Γιάνναρη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο επίκεντρο της συζήτησής βρέθηκε το νέο Νοσοκομείο της Κω, ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Η διαδικασία προβλέπει την ανέγερση του νέου νοσοκομείου σε έκταση 34,6 στρεμμάτων, η οποία έχει ήδη παραχωρηθεί από το Δήμο για τον σκοπό αυτό. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση ενός έργου που η τοπική κοινωνία της Κω ζητούσε διαχρονικά, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο νησί.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Είναι μία σημαντική μέρα για το Υπουργείο Υγείας, για την Ελληνική Κυβέρνηση, για τα Δωδεκάνησα και για την Κω. Η υπόσχεση του Πρωθυπουργού, Κυριακού Μητσοτάκη υλοποιείται, και ένα όραμα δεκαετιών για τη Νήσο Κω μπαίνει σε τροχιά οριστικής υλοποίησης.

Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο της Νήσου για την παραχώρηση της γης και τη συνεργασία που είχαμε έως τώρα, γιατί χωρίς το οικόπεδο δεν μπορούσε να γίνει το νοσοκομείο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την «ΚτΥπ» στην οποία παραγγείλαμε ως Υπουργείο Υγείας τις σχετικές προμελέτες και διαδικασίες, για να ωριμάσει το έργο και να φτάσει εδώ, η οποία θα συνεχίσει να αποτελεί τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας στην Επιτροπή Παρακολούθησης υλοποίησης του έργου, καθώς έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην ανέγερση

νοσοκομειακών μονάδων ανά την επικράτεια.

Και βεβαίως να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητες του κυρίου Χατζημάρκου. Από την ώρα που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει να ολοκληρώσει αυτό το έργο, αυτό θα ολοκληρωθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε οι ασθενείς της Νήσου Κω να έχουν το νοσοκομείο που τους αξίζει και ικανό να αναπτυχθεί και για το μέλλον. Διότι το μεγάλο πρόβλημα του παρόντος νοσοκομείου, είναι ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί.

Ενώ οι υγειονομικές ανάγκες του νησιού και λόγω ανάπτυξης της οικονομίας και του τουρισμού και της γενικότερης προόδου των κατοίκων του, συνεχώς αυξάνονται. Άρα δίνουμε στο νησί προοπτική στη σημαντικότερη δομή της υγείας για τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό στην ουσία κάνουμε τώρα και είμαι πολύ ευτυχής. Έχουμε συμπτύξει μια σημαντική ομάδα Δήμος, Υπουργείο Υγείας, ΚτΥπ, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Όλοι μαζί μία γροθιά, για το κοινό καλό, το οποίο και τελικά μας ενδιαφέρει».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε: «Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τα Δωδεκάνησα, στο σύνολό τους και όχι μόνο για το νησί της Κω, το ότι προχωράει η διαδικασία για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου της Κω, που το νησί το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Για εμάς είναι εξαιρετική τιμή. Μας τιμάει η εμπιστοσύνη του Υπουργείου και του Υπουργού να είμαστε ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουνε εργαστεί για να φτάσουμε σε αυτήν την ευτυχή στιγμή, τις Κτιριακές Υποδομές και όλο το στελεχιακό δυναμικό, τον Δήμο της Κω και στο πρόσωπο του κυρίου Δημάρχου της Κω και όλο το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου, γιατί όλοι έχουνε εργαστεί για να φτάσουμε σήμερα σε ένα σημείο, να μπορούμε να πούμε ότι ένα όνειρο των κατοίκων της Κω θα γίνει πραγματικότητα.

Στον Υπουργό τα ευχαριστώ μου τα λέω πολύ συχνά, γιατί η αγάπη του και η δουλειά που κάνει για τη δημόσια υγεία, ειδικά στα νησιά μας, έχει δώσει αποτελέσματα τα οποία είναι απολύτως χειροπιαστά και τα αισθάνονται στην καθημερινότητά τους όλοι οι πολίτες των νησιών. Νομίζω ότι αυτή είναι μία ομάδα την οποία ενώνει ένας εξαιρετικά ευγενής στόχος και όλα θα πάνε καλά».

Ο Δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς δήλωσε: «Είναι μία ιστορική ημέρα για το νησί της Κω. Για τους δημότες της Κω, ένα όραμα, μία διεκδίκηση δεκαετιών παίρνει το δρόμο της υλοποίησης. Ας μη ξεχνάμε ποτέ τη φράση & «Ιπποκρατική η Κως». Ενώνουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας. Μοναδικός στόχος είναι η άμεση ουσιαστικά υλοποίηση αυτού του στόχου.

Θεωρώ ότι είμαστε όλοι μαζί και έτσι πρέπει να είμαστε, μόνο έτσι κερδίζουμε μάχες και προς αυτήν την κατεύθυνση δίνουμε τα χέρια για το κοινό καλό. Είναι μία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας. Η συνεργασία μας σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν άψογη. Να ευχαριστήσω και τη Διοίκηση της ΚτΥπ, τους μελετητές, τα στελέχη του Δήμου της Κω και βέβαια την Περιφέρεια που αναλαμβάνει και παραλαμβάνει τη σκυτάλη ως φορέας υλοποίησης. Επαναλαμβάνω ότι πέρα και πάνω απ’ όλα είναι το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον».