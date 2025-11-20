Brandenburger: Τα σούπερ μάρκετ χρειάζονται σταθερό περιβάλλον, όχι πλημμύρα νέων κανονισμών

Τι είπε ο επικεφαλής της Lidl Ελλάς από το βήμα του 16ου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ.

Την ανάγκη ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων να δρα «μέσα σε ένα σταθερό περιβάλλον, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς» εκφράζει ο CEO και πρόεδρος της διοίκησης της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα του 16ου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ «η εκτίμηση για τον κλάδο μας μειώνεται, ακόμη κι αν επενδύουμε μαζικά και διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας. Αντί για ούριο άνεμο, αισθανόμαστε τη γραφειοκρατία μέσα από μια πλημμύρα νέων κανονισμών.

Το λέω ξεκάθαρα: Χρειαζόμαστε αξιόπιστους κανόνες, όχι νέα εμπόδια. Γιατί μόνο σε ένα σταθερό περιβάλλον μπορούμε να λειτουργήσουμε επιτυχώς. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Να αυξήσουμε σημαντικά τον κατώτατο μισθό και να μεταφέρουμε τα οφέλη της αποδοτικότητάς μας απευθείας στον Έλληνα καταναλωτή με τη μορφή καλών τιμών».

Παραμένουν οι προκλήσεις

Σύμφωνα με τον ισχυρό άντρα της Lidl Ελλάς, οι προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα καταναλωτές και επιχειρήσεις «δεν είναι λιγότερο σημαντικές από εκείνες της πανδημίας. Είναι απλώς διαφορετικές».

- Πληθωρισμός και πίεση κόστους. «Οι αυξανόμενες τιμές πρώτων υλών και ενέργειας επηρεάζουν τους Έλληνες καταναλωτές, που είναι πιο ευαίσθητοι στις τιμές από ποτέ. Η ισορροπία ανάμεσα σε δίκαιες τιμές για τους πελάτες και βιώσιμη κερδοφορία για εμάς γίνεται καθημερινή πρόκληση», τόνισε.

- Εύθραυστη εφοδιαστική αλυσίδα. «Ό,τι κι αν συμβεί παγκοσμίως, είτε στη Διώρυγα του Σουέζ, είτε στην Ουκρανία, ακόμη και το πιο μικρό παντοπωλείο αυτής της χώρας το αισθάνεται αμέσως. Η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Είναι ζωτική ανάγκη για όλους μας», εξήγησε ο Martin Brandenburger.

- Ψηφιακός μετασχηματισμός. «Αναμφίβολα, η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής εδώ. Σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές αναμένουν μια απρόσκοπτη εμπειρία omni-channel. Ταυτόχρονα, η Τεχνητή Νοημοσύνη χτυπά την πόρτα μας, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που διαχειριζόμαστε την εφοδιαστική μας αλυσίδα και καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών», πρόσθεσε.

- Βιωσιμότητα. «Τα παγκόσμια πρότυπα ESG δεν είναι πλέον προαιρετικά αλλά υποχρεωτικά. Οι καταναλωτές ρωτούν για την προέλευση, τη συσκευασία και την κοινωνική ευθύνη», σημείωσε ο ίδιος.

Το μέλλον του λιανεμπορίου

Σύμφωνα με τον Martin Brandenburger, το μέλλον του λιανικού εμπορίου περνά μέσα από την τεχνολογία. «Ήδη επενδύουμε σε big data, τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικό εμπόριο. Η τεχνολογία θα μας βοηθήσει σίγουρα να λύσουμε κρίσιμα προβλήματα όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού ή οι χρονοβόρες εργασίες. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η τεχνολογία είναι απλώς ένα εργαλείο. Όχι η απόλυτη λύση», σημείωσε.

Παράλληλα, συνέχισε, «το λιανεμπόριο του αύριο χρειάζεται συνεργασία. Συνεργασία με το κράτος για ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα και τις συνθήκες της αγοράς. Ένα πλαίσιο που δεν χρησιμοποιείται για να δημιουργεί ανασφάλεια, αλλά που πράγματι λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή και θέτει σαφείς κανόνες.

Χρειαζόμαστε επίσης συνεργασία μεταξύ μας. Συνεργασία διαφανή, με ανοιχτές πόρτες και ισχυρούς θεσμούς που προάγουν την αξιοπιστία και τους κανόνες. Έχουμε ευθύνη απέναντι στην κοινωνία να καθιερώσουμε κοινά πρότυπα, να προωθήσουμε τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, την ανακύκλωση και τη μείωση του πλαστικού».