Bundesbank: Σε τροχιά ανάπτυξης το τέταρτο τρίμηνο η Γερμανία

Σε ρυθμούς ανάπτυξης ενδέχεται να επιστρέψει η οικονομία της Γερμανίας τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, καθώς η αστάθεια που δημιουργήθηκε από τους δασμούς των ΗΠΑ υποχωρεί, αναφέρει η Bundesbank.

Μετά από μια αύξηση των εξαγωγών στις αρχές του 2025 που μετατράπηκε σε τροχοπέδη τους επόμενους μήνες, οι εξαγωγές και η βιομηχανία είναι πιθανό να «σταθεροποιηθούν στο τέταρτο τρίμηνο», επισημαίνει η γερμανική κεντρική τράπεζα στη μηνιαία έκθεσή της την Τετάρτη.

Ο τομέας των υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη δραστηριότητα, «αν και όχι απαραίτητα από τομείς που σχετίζονται με τους καταναλωτές», ανέφερε. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ελαφρά αύξηση» της συνολικής παραγωγής, τονίζει η Bundesbank.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης παρέμεινε στάσιμη στο τρίτο τρίμηνο, παρουσιάζοντας ελάχιστα σημάδια ανάκαμψης μετά από μια μακρά περίοδο αδυναμίας που είδε συρρίκνωση της παραγωγής το 2023 και το 2024. Με τις ΗΠΑ να αυξάνουν τους δασμούς και να αυξάνουν τον ανταγωνισμό από την Κίνα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσπαθεί να επιτύχει μια ανάκαμψη δαπανώντας εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές και άμυνα, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Ένας βιώσιμος αντίκτυπος από αυτή τη δημοσιονομική γενναιοδωρία στις κατασκευές και τις επενδύσεις θα είναι ορατός μόνο το επόμενο έτος, σύμφωνα με την Bundesbank. Προς το παρόν, η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της Γερμανίας σημαίνει ότι επωφελείται μόνο σε περιορισμένο βαθμό από την παγκόσμια ανάπτυξη.

Εν τω μεταξύ, η ιδιωτική κατανάλωση επηρεάζεται αρνητικά από την υποτονική αγορά εργασίας. Οι κατασκευαστές έχουν μειώσει σημαντικά το προσωπικό τους, αν και αυτό έχει αντισταθμιστεί από τη συσσώρευση σε άλλους τομείς «που επωφελούνται από τη δημογραφική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση», όπως σημειώνει η έκθεση.

Στη Γερμανία, οι διαπραγματευμένες αποδοχές μειώθηκαν ελαφρώς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο λόγω μιας εφάπαξ επίδρασης από τις υψηλές αποζημιώσεις των εργαζομένων λόγω πληθωρισμού το 2024, δήλωσε η Bundesbank. Εξαιρώντας τέτοιες ειδικές πληρωμές, οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 5%, εξακολουθώντας να είναι ισχυροί αλλά μειωμένοι σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.