ΚΟΚ: «Stop» στην ανανέωση διπλωμάτων για ηλικιωμένους

Στην περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στοχεύουν οι νέες παρεμβάσεις στον ΚΟΚ που σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση.

Ένα από τα μέτρα που εξετάζεται αφορά το πώς θα ελεγχθούν αποτελεσματικότερα οι ανανεώσεις διπλωμάτων σε ηλικιωμένους, όπως αναφέρει η Καθημερινή. Μέχρι σήμερα αρκεί μια απλή γνωμοδότηση γιατρού για να εξασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος την ανανέωση.

Η διαδικασία αναμένεται να ψηφιοποιηθεί και η πλατφόρμα θα συνδέεται με την ΗΔΙΚΑ, όπου υπάρχει καταχωρημένο το πλήρες ιατρικό ιστορικό των πολιτών.

Έτσι, εάν ένας γιατρός γνωματεύσει πως ένας ηλικιωμένος δεν έχει προβλήματα όρασης, αυτό θα διαπιστώνεται άμεσα κατά πόσο είναι αλήθεια, βάζοντας φρένο στις ψεύτικες γνωματεύσεις.

Εάν ένας ηλικιωμένος προκαλέσει ατύχημα, τότε θα ελέγχεται ο φάκελος υγείας του και πόσο ήταν σε θέση να καθίσει στη θέση του οδηγού, καθιστώντας έτσι υπόλογο και τον γιατρό που του ανανέωσε την άδεια.