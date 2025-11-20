Κάλας: Οποιοδήποτε σχέδιο τερματισμού του πολέμου χρειάζεται την υποστήριξη Ουκρανών και Ευρωπαίων

Οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων για να λειτουργήσει, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσερχόμενη σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Οποιοδήποτε σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα χρειαστεί την υποστήριξη των Ουκρανών και των Ευρωπαίων για να λειτουργήσει, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσερχόμενη σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαίως, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να εμπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι», σημείωσε η Κάλας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει το Κίεβο να αποδεχθεί κυρίως την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του στρατού του στο μισό.

Η Ευρώπη χαιρετίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία, αλλά αναμένει να τη συμβουλευτούν σχετικά με αυτές, δήλωσε παράλληλα σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ράντοσλαβ Σικόρσκι, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να περιοριστεί η ικανότητα αυτοάμυνας της Ουκρανίας.

«Επιδοκιμάζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες, αλλά… βεβαίως η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αυτό που διακυβεύεται. Άρα περιμένουμε να μας συμβουλευτούν», σημείωσε ο Σικόρσκι. «Ελπίζω ότι δεν θα είναι το θύμα αυτό στο οποίο θα τεθούν περιορισμοί στην ικανότητά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά ο επιτιθέμενος», πρόσθεσε.

Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε παράλληλα στην ίδια γραμμή ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει επίσης να εγγυάται την ύπαρξη ενός κυρίαρχου και δημοκρατικού ουκρανικού κράτους, σημείωσε προσερχόμενος στη σύνοδο με τους ομολόγους του της ΕΕ.

Η ΕΕ θα πρέπει να σταματήσει να στηρίζει οικονομικά το Κίεβο μετά τις καταγγελίες περί διαφθοράς

Σε άλλο μήκος κύματος για το Ουκρανικό, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταματήσει να βοηθά οικονομικά την Ουκρανία μετά τις καταγγελίες περί διαφθοράς στους κόλπους της ουκρανικής κυβέρνησης.

“Υπάρχει μια πολεμική μαφία, ένα διεφθαρμένο σύστημα που λειτουργεί στην Ουκρανία και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (…) αντί να σταματήσει τις πληρωμές και να ζητήσει άμεσα διευκρινίσεις, θέλει να στείλει άλλα 100 δισεκ. στην Ουκρανία. Είναι τρελό”, τόνισε ο Σιγιάρτο μιλώντας στους δημοσιογράφους προσερχόμενος σε σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Χθες Τετάρτη το κοινοβούλιο της Ουκρανίας αποφάσισε την αποπομπή δύο υπουργών – αυτών της Ενέργειας και της Δικαιοσύνης – που εμπλέκονται σε μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς και ζήτησε την υιοθέτηση επιπλέον σαρωτικών μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ηγεσία της χώρας.

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει την οργή της κοινής γνώμης κατά της ουκρανικής ηγεσίας, περιλαμβανομένου του στενού κύκλου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από τις Βρυξέλλες ο Σιγιάρτο πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή η προοπτική για την Ουκρανία δεν είναι θετική. “Ο χρόνος δεν είναι στο πλευρό της Ουκρανίας. Είναι μια ψευδαίσθηση να λέμε ότι ο χρόνος είναι στο πλευρό της Ουκρανίας”, εκτίμησε.

Παράλληλα ο Ούγγρος υπουργός δήλωσε ότι η χώρα του θα στηρίξει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ