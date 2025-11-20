ΚΕΔΕ: Στον Πρόεδρο της Βουλής το ψήφισμα με τα αιτήματα των δήμων

Το ψήφισμα συγκεντρώνει τις θέσεις και τα βασικά αιτήματα των δήμων της χώρας.

Το ψήφισμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, παρέλαβε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) Λάζαρο Κυρίζογλου, Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Το ψήφισμα συγκεντρώνει τις θέσεις και τα βασικά αιτήματα των δήμων της χώρας, με έμφαση στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, στη χρηματοδότηση, στη συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και στην ανάγκη θεσμικών παρεμβάσεων που ενισχύουν το καθημερινό έργο των δήμων.

O κ. Κακλαμάνης εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει πάψει ποτέ να θεωρεί τους αυτοδιοικητικούς «συναδέλφους» του, ενώ σημείωσε ότι αποτελεί τιμή για τη Βουλή η πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να ενημερώνει το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω του προέδρου του.

«Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες, έχει ωστόσο ισχυρές θεσμικές δυνατότητες τις οποίες προτίθεμαι να αξιοποιήσω στο έπακρον», ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής. Για τα ζητήματα που τέθηκαν, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι γνωρίζει "από πρώτο χέρι", από τη θητεία του ως Δήμαρχος Αθηναίων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι. Ο κ. Κακλαμάνης διαβεβαίωσε την ΚΕΔΕ ότι θα ενημερώσει και τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για το θέμα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα λάβει την ομόφωνη εξουσιοδότηση να προβεί σε κάποιες ενέργειες. Κλείνοντας, κάλεσε τους αιρετούς «να νιώθουν τη Βουλή ως δεύτερο σπίτι τους».

Ο κ. Κυρίζογλου, λαμβάνοντας τον λόγο, υπογράμμισε ότι «η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ πραγματοποιεί τις θεσμικές της επισκέψεις ενόψει της συζήτησης και της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026». Σχολίασε ότι η αντιπροσωπεία βρίσκεται «σε ένα οικείο περιβάλλον», συνομιλώντας, όπως είπε, με έναν άνθρωπο που «μας καταλαβαίνει, έναν δικό μας αυτοδιοικητικό». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δυσβάστακτο λειτουργικό κόστος των δήμων, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Βουλής «για την υποδοχή και για την κατανόηση που έδειξε στα προβλήματά μας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ - Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Α' Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ - Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ: Αμπατζόγλου Θεόδωρος - Δήμαρχος Αμαρουσίου, Δανιηλίδης Σίμος - Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών, Ραβιόλος Ελευθέριος - Δήμαρχος Καρύστου, Τσιάκος Βασίλειος - Δήμαρχος Καρδίτσας, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων, Μπαρμπάκος Ευάγγελος - Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας και Τεντόμας Χρήστος- Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ