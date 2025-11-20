Οικονομία | Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Σεπτέμβριο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα τον Σεπτέμβριο
Αύξηση 0,7% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση 0,7% σημείωσαν τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 5.085.544, ενώ οι διανυκτερεύσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθαν σε 23.311.959, σημειώνοντας αύξηση 0,9% σε σχέση με το 2024.

Τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 0,5% στις αφίξεις και 0,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,6% και 2,3%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 82,4% και 90,1%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Σεπτέμβριο 2025, ανήλθε σε 4,6 ημέρες

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μισθός 704 ευρώ για εξάωρη εργασία, χωρίς ηλικιακό όριο και με μόνο κριτήριο την ανεργία

Ανελκυστήρες: Γιατί οι ένοικοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πιο ακριβά

Ανατροπή με τις ασφαλιστικές εισφορές - Πόσο αυξάνονται από 1/1/2026 - Αναλυτικοί πίνακες

tags:
ΕΛΣΤΑΤ
Ξενοδοχεία
Τουρίστες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider