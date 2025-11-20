Πιερρακάκης: Μια οικονομία που πέτυχε το αδιανόητο - Είμαστε στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα της 10ετίας

Η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% το 2025 και στο 2,4% το 2026, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα νούμερα αναμένονται σε 1,3% και 1,2% αντίστοιχα.

«Η ελληνική οικονομία έχει πετύχει κάτι που θεωρούνταν αδιανόητο: κατατάσσεται ανάμεσα στις οικονομίες με τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη. Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει την εικόνα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται ταχύτερα από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο της παρουσίασης του Προϋπολογισμού του 2026 που κατατέθηκε σήμερα.

Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% το 2025 και στο 2,4% το 2026, τη στιγμή που στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα νούμερα αναμένονται σε 1,3% και 1,2% αντίστοιχα. Παράλληλα, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται (στο 2,6% το 2025 και 2,2% το 2026), οι επενδύσεις αυξάνονται, το χρέος συρρικνώνεται.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τις παρεμβάσεις 2025-2027 τοποθετείται στα 3,7 δισ. ευρώ το 2025, αυξάνεται στα 5,54 δισ. ευρώ -δηλαδή επιπλέον 2,9 δισ. ευρώ- το 2026 και στα 7,94 δισ. ευρώ το 2027.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις, ο ΥΠΕΘΟ είπε ότι βρισκόμαστε στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα της τελευταίας 10ετίας, αναφέροντας ενδεικτικά ότι ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στο 10,2% το 2026. Την τάση μαρτυρά και το ενδιαφέρον ξένων ομίλων, οι εξαγορές αλλά και η ίδια η εξαγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext, που συνιστά «στρατηγική αναβάθμιση της χώρας».

Παραδέχτηκε ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και είπε ότι «δουλεύουμε σκληρά καθημερινά» για όσους πλήττονται.

Υπάρχει χώρος για μέτρα το 2027

«Είναι ο πιο μεταρρυθμιστικός, επεκτατικός Προϋπολογισμός από όλους», δήλωσε από την πλευρά του ο υφΥΠΕΘΟ, Θάνος Πετραλιάς, κάνοντας λόγο για μόνιμες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις. Εξήγησε πως είναι ένας προϋπολογισμός 130 δισ. ευρώ, περίπου 50% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο Προϋπολογισμός σε σχέση με το προσχέδιο, έχει πολύ μικρές αποκλίσεις, της τάξης των 20-30 εκατ. ευρώ.

Σε ερώτηση για πρόσθετες δαπάνες ή φοροελαφρύνσεις το 2026, ο κ. Πετραλιάς απάντησε πως, με τα τρέχοντα στοιχεία, υπάρχει χώρος για το 2027.