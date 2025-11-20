Οικονομία | Ελλάδα

Πρόσκληση χρηματοδότησης για το νέο Αεροδρόμιο Πάρου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πρόσκληση χρηματοδότησης για το νέο Αεροδρόμιο Πάρου
Αεροδρόμιο Πάρου
Πρόσκληση χρηματοδότησης, ύψους 3 εκατ. ευρώ, υπέγραψε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Στην ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου της Πάρου αποσκοπεί η πρόσκληση χρηματοδότησης, ύψους 3 εκατ. ευρώ, που υπέγραψε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Με τη σχετική πρόσκληση ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2025 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 45 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέπεται να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2026 – 2030.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μισθός 704 ευρώ για εξάωρη εργασία, χωρίς ηλικιακό όριο και με μόνο κριτήριο την ανεργία

Ανελκυστήρες: Γιατί οι ένοικοι κινδυνεύουν να πληρώσουν πιο ακριβά

Ανατροπή με τις ασφαλιστικές εισφορές - Πόσο αυξάνονται από 1/1/2026 - Αναλυτικοί πίνακες

tags:
Περιφερειακά αεροδρόμια
Πάρος
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider