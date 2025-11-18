CEO Alphabet: Καμία εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Καμία εταιρεία δεν θα έμενε ανεπηρέαστη σε περίπτωση που έσκαγε η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης προειδοποίησε ο Sundar Pichai, επικεφαλής της Alphabet -μητρικής της Google-, τονίζοντας πως η αύξηση των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες είχε στοιχεία «παραλογισμού» εκ μέρους των κολοσσών της παγκόσμιας οικονομίας.

Καμία εταιρεία δεν θα έμενε ανεπηρέαστη σε περίπτωση που έσκαγε η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης προειδοποίησε μιλώντας στο βρετανικό δίκτυο BBC ο Sundar Pichai, επικεφαλής της Alphabet -μητρικής της Google-, τονίζοντας πως η αύξηση των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες είχε στοιχεία «παραλογισμού» εκ μέρους των κολοσσών της παγκόσμιας οικονομίας.

Ερωτηθείς αν η Google θα ήταν άτρωτη στις επιπτώσεις ενός της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης, ο CEO της Alphabet ανέφερε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να αντέξει τους κραδασμούς, ωστόσο προειδοποίησε πως «καμία εταιρεία δεν θα είναι εντελώς άτρωτη, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας» .

Σε σχόλια που θυμίζουν αρκετά εκείνα που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Άλαν Γκρίνσπαν, το 1996, προειδοποιώντας για την «παράλογη ευφορία» στην αγορά κατά τη διάρκεια της άνθησης των dotcom και πολύ πριν από την κατάρρευση της αγοράς το 2000, ο κ. Pichai δήλωσε ότι ο κλάδος μπορεί να «υπερβεί τις προσδοκίες» σε επενδυτικούς κύκλους όπως αυτός.

«Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω στην φούσκα του dotcom. Υπήρχαν σαφώς υπερβολικές επενδύσεις, αλλά κανείς μας δεν θα αμφισβητούσε ότι το διαδίκτυο ήταν κομβικό για τη συνέχεια», ανέφερε ακόμα.

«Περιμένω ότι η κατάσταση στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι η ίδια. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι και ορθολογική αλλά και ότι υπάρχουν στοιχεία παραλογισμού αυτή τη στιγμή».

Τα σχόλια του Pichai ακολουθούν μια προειδοποίηση από τον επικεφαλής της JP Morgan Τζέιμι Ντάιμον, ο οποίος τον περασμένο μήνα ανέφερε επίσης στο BBC ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα αποδώσουν, αλλά μέρος των χρημάτων που θα διοχετευτούν στον κλάδο «πιθανώς θα χαθούν».

Ωστόσο, ο κ. Pichai δήλωσε ότι το μοναδικό μοντέλο της Google, η οποία κατέχει το δικό της «πλήρες σύνολο» τεχνολογιών - από τσιπ μέχρι δεδομένα του YouTube, μοντέλα και πρωτοποριακή επιστήμη - σήμαινε ότι βρισκόταν σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει τυχόν αναταραχές στην αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Σε μια εκτενή αποκλειστική συνέντευξη από τα κεντρικά γραφεία της Google στην Καλιφόρνια, ο επικεφαλής της Alphabet επίσης στις ενεργειακές ανάγκες, στην επιβράδυνση των κλιματικών στόχων, στις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην ακρίβεια των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει και στην επίδραση της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας.