Bitcoin: Έχασε και τα 90.000 δολάρια - «Καπνός» 1,2 τρισ. από την αγορά crypto

Πληθαίνουν τα σύννεφα πάνω από το Bitcoin, αφού το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα έπεσε κάτω από τα 90.000 δολάρια την Τρίτη, για πρώτη φορά μετά από επτά μήνες. Η παγίωση, όπως δείχνουν τα πράγματα, του Bitcoin κάτω από τα 100.000 δολάρια έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των αγορών, εγείροντας ερωτήματα για το εάν η συγκεκριμένη περίοδος είναι μία πρόσκαιρη αναστάτωση ή η αρχή ενός βαθύτερου sell-off.

Μετά το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου όπου το Bitcoin ξεπέρασε τα 126.000 δολάρια, το crypto έχει προλάβει να χάσει όλα τα κέρδη του 2025, σημειώνοντας από τότε απώλειες της τάξης σχεδόν 30%, σημάδια μίας εμβάθυνσης της «bear market» φάσης που διανύει, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Αυτή την ώρα, το Bitcoin διαπραγματεύεται στα 91.216 δολάρια, σε μία προσπάθεια να περιορίσει τις απώλειες.

Οι συνολικές ρευστοποιήσεις τις τελευταίες 24 ώρες ξεπέρασαν τα 700 εκατομμύρια δολάρια, καθώς οι traders φοβούνται ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή ενός εκτεταμένου αρνητικού ράλι.

H συνολική αξία των 18.000 νομισμάτων που καταγράφονται από το CoinGecko, μειώθηκε κατά 25%, «εξαϋλώνοντας» περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών έχει καταρρεύσει και οι θεσμικές ροές έχουν σταματήσει. Επιπλέον, τα προϊόντα ETF Bitcoin έχουν βιώσει συνεχή εκροή. Οι ειδικοί στα κρυπτονομίσματα πιστεύουν ότι αυτή η πώληση έχει προκληθεί από ένα μείγμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης μιας αρχικής πώλησης που οφείλεται σε μακροοικονομικά δεδομένα και σημαντικών ρευστοποιήσεων από μεγάλους κατόχους.

Ύφεση σε δύο στάδια

Όπως αναφέρει το CNBC, oι ειδικοί του κλάδου επισημαίνουν μια ύφεση δύο σταδίων: μια αρχική μακροοικονομική ρευστοποίηση, ακολουθούμενη από αναγκαστικές ρευστοποιήσεις. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές υποστηρίζουν ότι τα θεμέλια της ιστορίας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παραμένουν στη θέση τους. Ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν το bitcoin ως αντιστάθμισμα έναντι της υποτίμησης του νομίσματος, του πληθωρισμού και της μακροπρόθεσμης νομισματικής επέκτασης.

Το σημείο καμπής, δήλωσε ο Αλέσιο Κουγκλίνι, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας λύσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Hex Trust, ήρθε στις 10 Οκτωβρίου, όταν οι ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας πυροδότησαν άμεση ρευστοποίηση σε περιουσιακά στοιχεία ευρέος κινδύνου. Τις επόμενες ημέρες, υπήρξε μία πλήρης, «σαν καταρράκτης ρευστοποίηση που εξαφάνισε δισεκατομμύρια σε μοχλευμένες θέσεις».

«Πρόκειται για επαναφορά ρευστότητας, όχι για απώλεια πίστης στο περιουσιακό στοιχείο», τόνισε. Πέρα από το bitcoin, το ευρύτερο σύμπλεγμα κρυπτονομισμάτων έχει επίσης δεχθεί πιέσεις. Το δεύτερο πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα, το ether, έχει χάσει πάνω από 35% από το υψηλό του Αυγούστου των 4.954 δολαρίων.

Οι μακροοικονομικές αντιξοότητες επίσης συσσωρεύουν πιέσεις στο Bitcoin. Οι ελπίδες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο εξασθενούν, με το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ που ανέστειλε τις δημοσιεύσεις οικονομικών δεδομένων να επηρεάζει επίσης το κλίμα.