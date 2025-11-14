ΧΑ: Κατοχύρωση κερδών με φόντο τις απώλειες στη Wall Street

Πιέσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά στη Λεωφόρο Αθηνών, τροφοδοτούν οι χθεσινές σοβαρές απώλειες στη Wall Street. Απώλειες άνω του 1% για τον τραπεζικό δείκτη.

Upd. 13:11

Πιέσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά στη Λεωφόρο Αθηνών, τροφοδοτούν οι χθεσινές σοβαρές απώλειες στη Wall Street.

Το αρνητικό κλίμα δίνει αφορμές για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που διαχέονται στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού ταμπλό. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το πρώτο ημίωρο των συναλλαγών ο αριθμός των μετοχών που βρίσκονταν σε θετικό έδαφος ήταν… μονοψήφιος (μόλις 8). Ωστόσο, αγοραστικά αντανακλαστικά σε επιλεγμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης επιτρέπουν μέχρι στιγμής στον Γενικό Δείκτη να μετριάσει τις αρχικές του απώλειες και να εμφανίζεται πιο «αμυντικός», ενώ την ίδια στιγμή οι απώλειες σε Φρανκφούρτη και Παρίσι αγγίζουν το 1% και στο Λονδίνο το 1,4%.

Υπενθυμίζεται ότι, προερχόμενος από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, ο Γενικός Δείκτης στο χθεσινό κλείσιμο κατέγραφε εντός της εβδομάδας συνολικά κέρδη 4,43%, ενώ στο ίδιο διάστημα τα κέρδη του τραπεζικού δείκτη διαμορφώνονταν σε 6,12%. Σήμερα, λίγο μετά τις 13:00, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί 0,57% στις 2.063,22 μονάδες, ανακάμπτοντας μερικώς από το χαμηλό των 2.051 μονάδων όπου βρέθηκε νωρίτερα.

Σε ό,τι αφορά τις αγορές του εξωτερικού, να σημειωθεί ότι παρά την άρση του shutdown στις ΗΠΑ, οι προγραμματισμένες ανακοινώσεις στοιχείων για τις λιανικές πωλήσεις και τον δείκτη τιμών παραγωγού δεν θα δημοσιευθούν σήμερα. Το πιθανότερο είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί κάποιο ημερολόγιο με νέες ημερομηνίες δημοσίευσης. ενώ οι εκθέσεις για την απασχόληση και τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου ίσως να μη δημοσιευθούν καθόλου.

Απόψε, στο επίκεντρο βρίσκονται διάφορες ανακοινώσεις από τους οίκους αξιολόγησης. Στο επίκεντρο, ασφαλώς, η αξιολόγηση της Fitch για την Ελλάδα. Πέραν αυτού, το Βέλγιο περιμένει την ετυμηγορία της Scope Ratings, έχοντας υποχρεωθεί πρόσφατα να μεταθέσει την προθεσμία έγκρισης του νέου προϋπολογισμού.

Εντός συνόρων, από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται μπαράζ αποτελεσμάτων από ElvalHalcor (17/11), Trade Estates (18/11), ΔΕΗ (18/11), Quest (19/11), Cenergy (19/11), Motor Oil (19/11), Credia Bank (20/11), Ideal (20/11), Κρι-Κρι (20/11) και Premia Properties (21/11). Το σημαντικό νέο ωστόσο την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 19/11.

Πτωτικά κινείται και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 1,27% στις 2.309,12 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε αρνητικό έδαφος.

Στο σύνολο του ταμπλό 31 τίτλοι εμφανίζουν θετικό πρόσημο, έναντι 77 σε αρνητικό έδαφος και 42 αμετάβλητων, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών συντριπτικά υπέρ των δεύτερων (1:2,5).

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 66,24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €7,75 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

«Κόκκινος» ο FTSE Large Cap

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, σε θετικό έδαφος ξεχωρίζουν η Viohalco με κέρδη 1,75% στα €9,91, η ΕΥΔΑΠ με κέρδη 1,59% στα €7,02, και ο ΟΤΕ με άνοδο 1,34% στα €16,62. Σε θετικό έδαφος ακολουθούν οι τίτλοι των ElvalHalcor (+0,44%), ΔΕΗ +0,36%) και Jumbo (+0,21%), ενώ αμετάβλητες διαπραγματεύονται οι μετοχές των Metlen και Τιτάν στα €43,50 και €43,35 αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η Optima με απώλειες 2,01% στα €7,79, ενώ ακολουθούν οι Τρ. Πειραιώς, Τρ. Κύπρου και ΕΤΕ υποχωρώντας περί του 1,7%. Άνω του 1% υποχωρούν επίσης οι Coca-Cola HBC (-1,49%), Eurobank (-1,40%), ΔΑΑ (-1,27%) και Aegean (-1,00%).

Μικρότερες απώλειες καταγράφουν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ΟΠΑΠ (-0,80%), Helleniq Energy (-0,73%), Alpha Bank (-0,57%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,41%) και Cenergy (-0,26%).