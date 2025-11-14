Ευρωαγορές: Απώλειες στους δείκτες λόγω Fed και «αδύναμης» Κίνας

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, κλείνοντας μια γενικά θετική εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο λόγω ανησυχιών για την παγκόσμια ανάπτυξη κρίνοντας από τα νούμερα που καταφθάνουν από την Κίνα, καθώς και την περαιτέρω υποχώρηση της πιθανότητας μιας επιπλέον μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος.

Σε αυτό το πλαίσιο ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχωρεί 0,98% στις 574,97 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 χάνει 0,85% στις 5.694 μονάδες.

Στους άλλους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,81% στις 23.845 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 0,46% στις 8.194 μονάδες. Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 κινείται στο -1,12% και στις 9.704 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες 0,80% στις 44.403 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 χάνει 1,26% στις 16.375 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της γερμανικής ασφαλιστικής Allianz ενισχύεται πάνω από 1%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων ρεκόρ τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, ενισχυμένα από τη διψήφια αύξηση των λειτουργικών κερδών στο τρίτο τρίμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη για το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν κατά 12,6% στα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ (5,1 δισεκατομμύρια δολάρια), με την εταιρεία να δηλώνει ότι αναμένει να επιτύχει λειτουργικά κέρδη τουλάχιστον 17 δισ. ευρώ φέτος, τα οποία βρίσκονται στο ανώτερο όριο του εύρους των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος.

Οι αναλυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους επίσης στην Κίνα, όπου περισσότερο από το αναμενόμενο επιβραδύνθηκε η οικονομική δραστηριότητα στις αρχές του τέταρτου τριμήνου, με μια άνευ προηγουμένου πτώση στις επενδύσεις και μια βραδύτερη αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής να επιβαρύνουν την υποτονική κατανάλωση. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά 1,7% τους πρώτους 10 μήνες του έτους, ένα ρεκόρ πτώσης για την περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία την Παρασκευή. Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι οι επενδύσεις μειώθηκαν έως και 12% τον Οκτώβριο, επεκτείνοντας το πτωτικό σερί τους για πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,9% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, η μικρότερη αύξηση από την αρχή του τρέχοντος έτους. Η μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg ήταν για αύξηση 5,5%.

Οι επιδόσεις της οικονομίας της Κίνας συμπαρέσυραν τις αγορές της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, με τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,85%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησε κατά 1,57% στις 4.628,14 μονάδες. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 1,76%, ενώ ο Topix υποχώρησε 0,65%, με την Softbank να χάνει πάνω από 9%, διολισθαίνοντας για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 3,81%, ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 2,23% στις 897,9 μονάδες, με τις απώλειες σχεδόν 5,5% της Samsung Electronics να «βαραίνουν» το κλίμα.

Οι επενδυτές επίσης προβληματίζονται από τις μεγάλες απώλειες που καταγράφηκαν στη Wall Street την Πέμπτη, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και την πορεία των επιτοκίων των ΗΠΑ. Οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών επλήγησαν ιδιαίτερα σκληρά, με τον Nasdaq Composite να χάνει 2,3%.

Τα σχόλια των αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) τις τελευταίες εβδομάδες ώθησαν τις χρηματαγορές να επανεξετάσουν την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο από την κεντρική τράπεζα. Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, οι αγορές προέβλεπαν πιθανότητα 52,1% για μείωση των επιτοκίων από την Fed κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίασή της. Πριν από ένα μήνα, η αγορά είχε αποδώσει πιθανότητα 95% σε μια μείωση στο τέλος του έτους.