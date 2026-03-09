Κατάρ: Οι εξαγωγές ενέργειας θα επανέλθουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς μόλις εξομαλυνθεί η κατάσταση

Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, δήλωσε σήμερα ότι η Ντόχα θα αποκαταστήσει τις εξαγωγές ενέργειας σε φυσιολογικούς ρυθμούς μόλις εξομαλυνθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Παραμένουμε απολύτως αφοσιωμένοι στους πελάτες μας και στη σταθερότητα των παγκόσμιων αγορών ενέργειας, αλλά οι παρούσες συνθήκες – συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε εγκαταστάσεις μας και των προκλήσεων για τη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο – απαιτούν προσωρινά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του προσωπικού που εργάζεται στις ενεργειακές υποδομές μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός του εμιράτου.

Το Κατάρ αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Την προηγούμενη εβδομάδα κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας, αναστέλλοντας την παραγωγή LNG, εν μέσω της κλιμάκωσης που πυροδότησαν στη Μέση Ανατολή τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ