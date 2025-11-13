Ευρύ selloff στη Wall Street - Έχασε 797 μονάδες ο Dow μετά το ρεκόρ

Ο τερματισμός του shutdown δεν ήταν αρκετός για να δώσει φτερά στην αγορά. Υποχωρούν οι ελπίδες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο από την Fed. «Βουτιά» 7,77% για την Disney.

Σε ευρύ selloff επιδόθηκαν οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, παρά την υπογραφή του νομοσχεδίου που έβαλε τέλος στο μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ. Η μαζική «έξοδος» από τις τεχνολογικές μετοχές συνεχίστηκε, ενώ η πιθανότητα για μία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φαντάζει όλο και πιο μακρινή στους επενδυτές.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 1,65% ή 797,6 μονάδες στις 47.457 μονάδες, μόλις μία ημέρα αφότου έκλεισε για πρώτη φορά πάνω από τις 48.000 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 κατέγραψε πτώση 1,66% ή 113,43 μονάδες στις 6.737 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq αποδυναμώθηκε 2,29% ή 536,1 μονάδες στις 22.870 μονάδες.

Οι επενδυτές απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τις τεχνολογικές μετοχές, ειδικά εκείνες που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω των ανησυχιών για τις υψηλές τους αποτιμήσεις. Έτσι, ο Nasdaq κατέγραψε τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών, με «βαρίδι» τις Nvidia, Broadcom και Alphabet.

Η μετοχή της Disney έκανε «βουτιά» 7,77% έπειτα από τα ανάμεικτα μηνύματα που έδωσαν τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους της εταιρείας, καθώς το streaming και την συνδρομητική τηλεόραση να ακολούθησαν αντίθετες κατευθύνσεις.

Τα έσοδα ήταν 22,46 δισ. δολ., περίπου συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και χαμηλότερα της εκτίμησης που ανέμενε 22,83 δισ. δολ. Η πτώση των εσόδων κατά 6% στον τομέα ψυχαγωγίας της εταιρείας, ο οποίος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες streaming, τηλεόρασης και κινηματογράφου, συνέβαλε στην υποχώρηση των κερδών.

Η μεταβολή των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων επηρέασε την αγορά, καθώς πλέον το 52% εκτιμά ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, από 62,9% μία ημέρα πριν, σύμφωνα με το FedWatch Tool της CME.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) βάδιζε όλο αυτό το διάστημα στα «τυφλά» καθώς σημαντικές εκθέσεις μεταξύ των οποίων για την αγορά εργασίας και για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου δε δημοσιεύθηκαν λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκο Κάρολαϊν Λέβιτ, οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ του δ΄τριμήνου των ΗΠΑ ενδεχομένως να αγγίξουν και τις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο αρκετοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις θα είναι μηδαμινές.