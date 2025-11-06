Απώλειες στη Wall Street - Υπό «πίεση» οι τεχνολογικές μετοχές, φόβοι για «φούσκα» AI

«Βουτιά» κατέγραψαν οι κολοσσοί του τεχνολογικού κλάδου: Nvidia (-3,65%), AMD (-7,2%), Oracle (-2,6%), Qualcomm (-3,6%), Palantir (-6,8%), Meta (-2,7%) Broadcom (-0,9%), Microsoft (-2%), Amazon (-2,9%).

Απώλειες καταγράφηκαν στη Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, βρέθηκαν υπό πίεση κατά τη σημερινή συνεδρίαση ελέω των ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με την πορεία της αγοράς, καθώς οι αποτιμήσεις των μετοχών τους συνεχίζουν να βρίσκονται στα ύψη. Το γεγονός αυτό εξακολουθεί να εντείνει τους φόβους των traders πως πρόκειται για «φούσκα» που σύντομα θα σκάσει.

Ειδικότερα, ο Dow Jones έχασε 0,84%, ή 397 μονάδες, στις 46.913 μονάδες, ενώ ο S&P 500 διολίσθησε 1,09% στις 6.722 μονάδες. Ο Νasdaq κατέγραψε απώλειες 1,90% στις 23.053 μονάδες, συμπαρασυρόμενος από τη «βουτιά» που κατέγραψαν οι κολοσσοί του τεχνολογικού κλάδου: Nvidia (-3,65%), AMD (-7,2%), Oracle (-2,6%), Qualcomm (-3,6%), Palantir (-6,8%), Meta (-2,7%) Broadcom (-0,9%), Microsoft (-2%), Amazon (-2,9%).

Στο ταμπλό, η Qualcomm υποχώρησε κατά 3,6% μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της για το δ' τρίμηνο του οικονομικού έτους της, τα οποία ξεπέρασαν μεν τις εκτιμήσεις αλλά δεν ικανοποίησαν τους επενδυτές. Ο κατασκευαστής τσιπ σημειώσε κέρδη 3 δολαρίων ανά μετοχή, με έσοδα 11,27 δισ. δολαρίων το δ' τρίμηνο. Αυτό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της LSEG για κέρδη ανά μετοχή 2,88 δολάρια και έσοδα 10,79 δισ. δολαρίων.

Η Qualcomm εξέδωσε επίσης μια ισχυρή πρόβλεψη για το τρέχον τρίμηνο. Η εταιρεία αναμένει πλέον έσοδα μεταξύ 11,8 δισ. και 12,6 δισ. δολαρίων, υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 11,62 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 3,30 και 3,50 δολαρίων ανά μετοχή, ενώ οι αναλυτές είχαν υπολογίσει 3,31 δολάρια ανά μετοχή.

Η Snap σημείωσε άλμα σχεδόν 10%, ενώ νωρίτερα συνεδριακά έφτασε έως και +16%, καθώς ανακοίνωσε χθες τα οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου, αναφέροντας έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών και ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 500 εκατ. δολαρίων. Ο τζίρος της άγγιξε τα 1,51 δισ. δολάρια, πάνω από την πρόβλεψη για 1,49 δισ. δολάρια ενώ οι παγκόσμιοι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες διαμορφώθηκαν σε 477 εκατ. έναντι πρόβλεψης για 476 εκατ. σύμφωνα με την StreetAccoun.

Η Snap ανακοίνωσε επίσης ότι συνεργάζεται με την startup Perplexity AI, η οποία «θα ενσωματώσει την αναζήτηση συνομιλίας απευθείας στο Snapchat». Η λειτουργία πρόκειται να εμφανιστεί στο Snapchat από τις αρχές του 2026.

Η μετοχή της Warner Bros κατέγραψε πτώση 1,5% μετά την ανακοίνωση της Warner Brothers Discovery για ζημίες 6 σεντ ανά μετοχή, σε προσαρμοσμένη βάση, με έσοδα 9,05 δισ. δολάρια. Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα της LSEG είχαν προβλέψει ζημίες 4 σεντ ανά μετοχή με έσοδα 9,15 δισ. δολάρια.

Στα επιχειρηματικά νέα, συμφωνίες με την Eli Lilly και την Novo Nordisk για τη μείωση των τιμών ορισμένων φαρμάκων τους για την παχυσαρκία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συμφωνίες θα μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων GLP-1 για τους δικαιούχους του Medicare και του Medicaid το 2026 ενώ θα προσφέρονται απευθείας στους καταναλωτές με έκπτωση στο TrumpRx.gov.

Οι πρώτες δόσεις των επερχόμενων χαπιών για την παχυσαρκία από τις Eli Lilly και Novo Nordisk, μόλις λάβουν τις απαραίτητες εγκρίσεις, θα είναι διαθέσιμα για 145 δολάρια το μήνα για όλους όσους τα λαμβάνουν μέσω Medicare, Medicaid ή TrumpRx. Το ενέσιμο Wegovy της Novo Nordisk με δια στόματος χορήγηση θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στην αγορά στο τέλος του έτους, ενώ το χάπι orforglipron της Eli Lilly θα βγει στην αγορά το 2026.

Στα μάκρο της ημέρας, οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις περισσότερες απολύσεις για τον μήνα Οκτώβριο εδώ και πάνω από 20 χρόνια, με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις περικοπές δαπανών να αποτελούν τους βασικούς λόγους για το συγκεκριμένο αρνητικό ρεκόρ. Ειδικότερα, οι εταιρείες ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα 153.074 περικοπές θέσεων εργασίας, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Είναι οι περισσότερες για οποιονδήποτε Οκτώβριο από το 2003, όταν η έλευση των κινητών τηλεφώνων ήταν εξίσου ανατρεπτική, δήλωσε ο Άντι Τσάλεντζερ, επικεφαλής εσόδων της εταιρείας.

Παράλληλα, το επενδυτικό κοινό είχε στραμμένο το ενδιαφέρον του στην Ουάσινγκτον, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τα επιχειρήματα σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ. Οι επενδυτές αναμένουν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφανθεί κατά της επιθετικής εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ, αφού οι δικαστές χθες εξέφρασαν αμφιβολίες για τη νομιμότητα των δασμών. Μια ενδεχόμενη απόφαση υπέρ της κατάργησης των δασμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των μετοχών.