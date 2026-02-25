Η EY Ελλάδος κορυφαίος εργοδότης και εργασιακό περιβάλλον για το 2026

Η πιστοποίηση Top Employer, αναγνωρίζει τις βέλτιστες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει η EY, για τους περισσότερους από 2.800 ανθρώπους της.

Οι ενέργειες της EY Ελλάδος για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος, αναγνωρίζονται και το 2026, με τρεις νέες σημαντικές διακρίσεις: την πιστοποίησή της ως κορυφαίου εργοδότη από το Top Employers Institute για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, και, παράλληλα, ως Great Place Τo Work® Hellas και ως Best Workplace in Professional Services & Consulting για τρίτη και δεύτερη συνεχομένη χρονιά, αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διακρίσεις αυτές έχουν ακόμα πιο βαρύνουσα σημασία, σε μία χρονιά κατά την οποία η EY γιορτάζει τη συμπλήρωση ενός αιώνα δραστηριοποίησης στην Ελλάδα.

Κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα

Η πιστοποίηση Top Employer, αναγνωρίζει τις βέλτιστες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει η EY, για τους περισσότερους από 2.800 ανθρώπους της, στα γραφεία της σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, αλλά και για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως ανά την Ελλάδα. Η πιστοποίηση γίνεται με βάση τα αποτελέσματα έρευνας από το Top Employers Institute, στο σύνολο των πρακτικών HR, εξετάζοντας τομείς όπως, η στρατηγική για τους ανθρώπους, το εργασιακό περιβάλλον, η προσέλκυση ταλέντου, η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη (DE&I), η ευημερία, κ.ά.

Κορυφαίο περιβάλλον εργασίας

Η πιστοποίηση της EY Ελλάδος ως Great Place Τo Work-Certified™, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, που στο επίκεντρό του έχει τον άνθρωπο, προσφέροντας μία εξατομικευμένη και εξαιρετική εμπειρία στον χώρο εργασίας. Παράλληλα, με την πιστοποίηση Best Workplace in Professional Services & Consulting, η ΕΥ αναγνωρίζεται και ως κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον στον κλάδο των επαγγελματικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσω ανώνυμης, εμπιστευτικής και αντικειμενικής αξιολόγησης που διεξήχθη στο πλαίσιο των πιστοποιήσεων, οι άνθρωποι της EY Ελλάδος αξιολόγησαν με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, μεταξύ άλλων, την εταιρική κουλτούρα, τις ευκαιρίες εξέλιξης, τις πολιτικές DE&I, καθώς και την ποιότητα της διοίκησης.

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Στα 100 χρόνια λειτουργίας της, η ΕΥ Ελλάδος έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών από κάθε κλάδο και να αναδειχθεί στην κορυφή της ελληνικής αγοράς, παρέχοντας ένα ξεχωριστό εργασιακό περιβάλλον, ικανό να προσελκύσει κορυφαία ταλέντα, με τις καλύτερες δεξιότητες και ιδέες. Είμαστε περήφανοι για τις πιστοποιήσεις Great Place Τo Work™ και Top Employer, αλλά, ακόμη περισσότερο, για αυτό που βρίσκεται πίσω από αυτές: έναν ενάρετο κύκλο, που ξεκινάει από την εξαιρετική φήμη που ακολουθεί το brand μας, μεταφράζεται σε ένα κορυφαίο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο οδηγεί στην προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων, που με τη σειρά τους προσφέρουν υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας, καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας. Ως ΕΥ Ελλάδος, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση και την ευημερία των ανθρώπων μας, δίνοντάς τους τα εφόδια να διαμορφώσουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση».