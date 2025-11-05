Ισχυρό forecast δ' τριμήνου για Snap - Deal 400 εκατ. δολαρίων με Perplexity και δυνατό buyback

Ο τζίρος της άγγιξε τα 1,51 δισ. δολάρια.

Ράλι έως και 25% σημειώνει η μετοχή της Snap μετά το «καμπανάκι» της Wall Street καθώς ανακοίνωσε τα οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου, αναφέροντας έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών και ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 500 εκατ. δολαρίων. Ο τζίρος της άγγιξε τα 1,51 δισ. δολάρια, πάνω από την πρόβλεψη για 1,49 δισ. δολάρια ενώ οι παγκόσμιοι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες διαμορφώθηκαν σε 477 εκατ. έναντι πρόβλεψης για 476 εκατ. σύμφωνα με την StreetAccoun.

Η Snap ανακοίνωσε επίσης ότι συνεργάζεται με την startup Perplexity AI, η οποία «θα ενσωματώσει την αναζήτηση συνομιλίας απευθείας στο Snapchat». Η λειτουργία πρόκειται να εμφανιστεί στο Snapchat από τις αρχές του 2026. «Η Perplexity θα αποφέρει στην Snap 400 εκατ. δολάρια σε διάστημα ενός έτους, μέσω ενός συνδυασμού μετρητών και μετοχών, καθώς επιτυγχάνουμε την παγκόσμια ανάπτυξη», ανέφερε η Snap. «Τα έσοδα από τη συνεργασία αναμένεται να αρχίσουν να αφήνουν το αποτύπωμά τους το 2026» πρόσθεσε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως οι πωλήσεις του τέταρτου τριμήνου θα κυμανθούν μεταξύ 1,68 δισ. δολαρίων και 1,71 δισ. δολαρίων, ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες της Wall Street για 1,69 δισ. δολάρια. Για το τρίτο τρίμηνο, η Snap δήλωσε ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ κατέγραψε καθαρές ζημίες 104 εκατ. δολαρίων από 153 εκατ. δολ. το ίδιο διάστημα του 2024.

Η μητρική εταιρεία της Snapchat δήλωσε ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, ή EBITDA, του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 182 εκατ. δολάρια, έναντι 125 εκατ. δολ. που προέβλεπε η StreetAccount. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA για το τέταρτο τρίμηνο θα κυμανθούν μεταξύ 280 εκατ. δολαρίων και 310 εκατ. δολαρίων, ποσοστό που υπερβαίνει τις προβλέψεις της StreetAccount για 255,4 εκατ. δολάρια. Η μετοχή της Snap κατρακυλά 32% στο 2025.