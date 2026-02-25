Νέα δράση για την ένταξη φοιτητών στην αγορά εργασίας, μέσω ΕΣΠΑ

Οικονομία | Ελλάδα

Παπαθανάσης: Νέα δράση για την υποστήριξη της ένταξης φοιτητριών και φοιτητών στην αγορά εργασίας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ

Ακόμη ένα ΑΕΙ της χώρας, η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, χρηματοδοτείται με 240.000 ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης υποστήριξης φοιτητριών- φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Στη δράση, συνολικού προϋπολογισμού 23.040.000 ευρώ, είχαν ήδη ενταχθεί είκοσι τρία ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης είναι σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα αφορά στην υποστήριξη των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) των Πανεπιστημίων.

Στις αρμοδιότητες των ΜΥΦ περιλαμβάνονται:

*η υποστήριξη διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης φοιτητών,

*η ενίσχυση διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΑΕΙ με την αγορά εργασίας,

*η ιχνηλάτηση των αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης,

*η σύνταξη τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης για την πρακτική άσκηση,

*η εκπόνηση μελετών και η τήρηση στατιστικών στοιχείων, καθώς και

*η παρακολούθηση της στοχοθεσίας των εμπλεκόμενων Μονάδων του ΑΕΙ.

