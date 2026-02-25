Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για την Α. Βεζύρογλου - Επένδυση άνω των 12 εκατ. ευρώ

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο της γνωστής εταιρείας παραγωγής φυλλωδών λαχανικών.

Ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους άνω των 12 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε πρόσφατα η εταιρεία Αντ. Βεζύρογλου & Σία ΕΕ, συμφερόντων του Αντώνη Βεζύρογλου, που δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στο χώρο των φυλλωδών λαχανικών αποκλειστικά και εξειδικεύεται στην παραγωγή baby φύλλων.

Πρόκειται άλλωστε για την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ξεκίνησε την παραγωγή και τυποποίηση μη-πλυμμένων baby φύλλων και τη διάθεσή τους σε ολόκληρη την ελληνική αγορά.

Οι επενδύσεις

Το επενδυτικό πλάνο αφορά σε νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (πλύση, στέγνωμα, τυποποίηση, ψυκτικοί θάλαμοι, αποθήκες), αλλά και σε νέα γραφεία διοίκησης που βρίσκονται δίπλα στις υπάρχουσες και δη στην περιοχή Σχοινάς Αλεξάνδρειας στο νομό Ημαθίας.

Οι νέες εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 100.000 τ.μ και αποτελούνται από χώρους βιομηχανοστασίου 6.000 τ.μ. και γραφείων 1.200 τ.μ.

Η νέα βιομηχανική εγκατάσταση χαρακτηρίζεται ως η πιο σύγχρονη στην κατηγορία των φρέσκων λαχανικών, αφού αφορά κυρίως στην τυποποίηση των πλυμένων baby φύλλων, με τεχνολογίες που διαφυλάσσουν την ποιότητα και την αντοχή των λαχανικών, προσφέροντας πάντα διακριτό συγκριτικό πλεονέκτημα για την ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, οι νέες βιομηχανικές εγκαταστάσεις διαθέτουν δύο γραμμές πλύσης, στεγνώματος και τυποποίησης λαχανικών με δυναμικό ημερήσιας παραγωγής 6.000 κιλών πλυμένων λαχανικών, σύγχρονο πλυντήριο, με τεχνολογία ΑΙ για τη ρύθμιση του νερού πλύσης και την επανάχρησή του, βιολογικό καθαρισμό νερού πλύσης με πλήρη αξιοποίηση του (σε ποσοστό 100%) στην άρδευση των καλλιεργειών, διαφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο πολύ περισσότερο το πολύτιμο αγαθό του νερού και το περιβάλλον.

Παράλληλα, υπάρχει τούνελ στεγνώματος και ψύξης φυλλωδών λαχανικών ήπιας ροής αέρα, με τεχνολογία που αξιοποιεί τον ψυκτικό κύκλο χωρίς να χρησιμοποιούνται ενεργοβόρες πηγές, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο τούνελ εξασφαλίζει περαιτέρω την προστασία των φύλλων από τραυματισμούς, λόγω της αφαίρεσης της επιφανειακής υγρασίας των λαχανικών χωρίς τη χρήση φυγοκεντρικού στεγνωτηρίου. Πρόκειται για μία ακόμη πρωτοπορία της εταιρείας, αφού το συγκεκριμένο τούνελ είναι το πρώτο που εισάγεται στην Ελλάδα.

Στις νέες εγκαταστάσεις υπάρχει επίσης οπτικός διαλογέας, με τεχνολογία καμερών για απόρριψη ανεπιθύμητων φύλλων και σωμάτων, ο οποίος ελέγχει ένα-ένα όλα τα φύλλα με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα και ασφάλεια των τελικών προϊόντων, καθώς και ψυκτικοί θάλαμοι γλυκόλης και ταχυψύκτες κενού οι οποίοι εξασφαλίζουν την άμεση ψύξη των λαχανικών εντός μίας ώρας από τη συγκομιδή τους.

Η νέα μονάδα ενσωματώνει πλήρως τη λογική Industry 4.0, καθώς περιλαμβάνει μηχανές με αισθητήρες που συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής (Internet of Things), Cloud & ERP/MES συστήματα, ενώ όλες οι λειτουργίες είναι απόλυτα συνδεδεμένες - ήτοι παραγωγή, αποθήκη, ποιότητα, logistics.

Μια πορεία 20 χρόνων

Η Α. Βεζύρογλου & ΣΙΑ από το 2006 συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες επεξεργασίας φρέσκων σαλατών, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εμπόρους λαχαναγορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και με σημαντικές τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, επενδύει διαρκώς στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού της εξοπλισμού, καθώς και στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Με βάσει τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, το 2024 η Αντ. Βεζύρογλου & Σία ΕΕ απασχόλησε 108 άτομα, ενώ εμφάνισε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 11,18 εκατ. ευρώ, EBIT της τάξης των 2,79 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων ύψους 2,28 εκατ. ευρώ.

Λίγο πριν τα τέλη δε του 2025 η εταιρεία μετατράπηκε σε ΑΕ και δη στην Α. Βεζύρογλου Α.Ε. με έκθεση εκτίμησης από την Grant Thornton και ενδεικτική κεντρική αξία – αποτίμηση ύψους 27,509 εκατ. ευρώ.

Και νέα εταιρεία

Όπως είχε ήδη γράψει στις αρχές του έτους το insider.gr, ο Αντώνης Βεζύρογλου, ο «άρχοντας» των λαχανικών και της σαλάτας, προχώρησε πρόσφατα στην ίδρυση μιας νέας εταιρείας holding, με στόχο να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στις εξελίξεις της επόμενης ημέρας.

Ο λόγος για την εταιρεία Α. Βεζύρογλου Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που συστάθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2026 μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Αλεξάνδρειας του νομού Ημαθίας, το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 18.431.030,00 ευρώ, ενώ το βασικό της αντικείμενο είναι οι δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding).