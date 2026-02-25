Uber, Microsoft και Nvidia επενδύουν σε βρετανική startup που λανσάρει ρομποτικά ταξί

Η Wayve δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τις εμπορικές δοκιμές ρομποτικών ταξί στην πόλη το 2026 με φιλοδοξίες να αναπτύξει το «λογισμικό εποπτευόμενης αυτονομίας» της σε καταναλωτικά οχήματα από το 2027.

Η Wayve, εταιρεία αυτόνομων αυτοκινήτων που πρόκειται να λανσάρει ρομποτικά ταξί στους δρόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει συγκεντρώσει 1,02 δισ. ευρώ από επενδυτές, όπως η Uber, η Microsoft και ο γίγαντας των τσιπ Nvidia.

Έχει εξασφαλίσει 1,02 δισ. ευρώ μέσω ενός γύρου χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, θεσμικούς επενδυτές και κατασκευαστές αυτοκινήτων, με την Uber να επενδύει επιπλέον κεφάλαια για να βοηθήσει στην υλοποίηση των σχεδίων της για ταξί χωρίς οδηγό, αναφέρει το Reuters.

Ο γύρος χρηματοδότησης Σειράς D, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν γίνει ποτέ για βρετανική νεοσύστατη επιχείρηση, αποτιμά την επιχείρηση με έδρα το Λονδίνο σε περίπου 7,29 δισ. ευρώ.

Οι μεγάλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων Mercedes-Benz, Nissan και Stellantis έχουν επίσης επενδύσει χρήματα στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η Wayve σχεδιάζει να ξεκινήσει στο Λονδίνο σε συνεργασία με την Uber. Αυτό συμβαίνει, καθώς η Wayve ετοιμάζεται να λανσάρει ρομποτικά ταξί στο Λονδίνο αργότερα φέτος, στο πλαίσιο συνεργασίας με την πλατφόρμα μεταφοράς Uber.

Η Wayve δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τις εμπορικές δοκιμές ρομποτικών ταξί στην πόλη το 2026 με φιλοδοξίες να αναπτύξει το «λογισμικό εποπτευόμενης αυτονομίας» της σε καταναλωτικά οχήματα από το 2027.

Η τεχνολογία της εταιρείας χρησιμοποίησε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία μαθαίνουν πώς να οδηγούν χρησιμοποιώντας περιεχόμενο βίντεο, δεδομένα οδήγησης και αναγνωρίζοντας μοτίβα.

Η αμερικανική ανταγωνίστρια Waymo αποκάλυψε επίσης σχέδια να διαθέσει τα ιδιωτικά της οχήματα ενοικίασης χωρίς οδηγό στο Λονδίνο από το επόμενο έτος.

Οι επικεφαλής δήλωσαν ότι η επένδυση θα επιταχύνει τα σχέδια της Wayve να λανσάρει την τεχνολογία της σε επαγγελματικά οχήματα.

Ο Άλεξ Κένταλ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wayve, δήλωσε: «Με εξασφαλισμένα 1,27 δισ. ευρώ, χτίζουμε μια ολοκληρωμένη αγορά που καλύπτει κάθε όχημα που κινείται».

«Η αυτονομία δεν θα κλιμακωθεί μόνο μέσω της ανάπτυξης ρομποτικών ταξί σε κάθε πόλη. Θα κλιμακωθεί μέσω μιας αξιόπιστης πλατφόρμας που οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι στόλοι μπορούν να αναπτύξουν παγκοσμίως και να βελτιώνονται συνεχώς», τόνισε.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Dara Khosrowshahi, δήλωσε: «Είμαστε πολύ περήφανοι που συνεχίζουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας με την Wayve, με σχέδια για κοινή ανάπτυξη σε περισσότερες από 10 αγορές σε όλο τον κόσμο. Η ισχυρή, ολοκληρωμένη προσέγγιση της Wayve έχει σχεδιαστεί ειδικά για κλίμακα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί τους σε πολλούς κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) και γεωγραφικές περιοχές, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε σύντομα».

Η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ ανέφερε: «Το Wayve αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα της δύναμης, της φιλοδοξίας και των δυνατοτήτων των καινοτόμων επιχειρήσεων της Βρετανίας».

«Αυτή η συγκέντρωση κεφαλαίων καταδεικνύει τη διεθνή εμπιστοσύνη στον εξαιρετικό τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης μας και επιβεβαιώνει τη θέση της Βρετανίας ως το κορυφαίο οικοσύστημα ανάπτυξης στην Ευρώπη. Θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν, να αναπτυχθούν και να επεκταθούν εταιρείες παγκοσμίως, όπως η Wayve, δημιουργώντας εξαιρετικές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για ανθρώπους σε κάθε γωνιά της χώρας μας», κατέληξε η κ. Κένταλ.

Η Wayve Technologies Ltd είναι μια βρετανική εταιρεία τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συστημάτων αυτόνομων οχημάτων μέσω βαθιάς μάθησης από άκρο σε άκρο. Ιδρύθηκε το 2017 από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cambridge. Η προσέγγιση της Wayve αποφεύγει τους λεπτομερείς τρισδιάστατους χάρτες και τους χειρόγραφους κανόνες υπέρ ενός αυτοδιδασκαλούμενου «οδηγού τεχνητής νοημοσύνης» που μαθαίνει από τα δεδομένα της κάμερας και την εμπειρία οδήγησης. Η νεοσύστατη εταιρεία με έδρα το Λονδίνο έχει συγκεντρώσει σημαντική προσοχή και χρηματοδότηση για τη μέθοδό της που βασίζεται στην όραση, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,10 δισ. ευρώ από επενδυτές, όπως η SoftBank, η Microsoft , η Nvidia και άλλοι.

Η Wayve ιδρύθηκε στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας το 2017 από τους Amar Shah και Alex Kendall, δύο διδακτορικούς φοιτητές μηχανικής μάθησης στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Το 2019, η Wayve πέτυχε ένα ορόσημο, εκπαιδεύοντας ένα αυτοκίνητο να οδηγεί αυτόνομα σε δημόσιους δρόμους που δεν είχε ξαναδεί, χρησιμοποιώντας μόνο κάμερες, έναν βασικό χάρτη GPS και ολοκληρωμένο έλεγχο βαθιάς μάθησης. Η εταιρεία μετέφερε την έδρα της στο Λονδίνο και εξασφάλισε έναν γύρο χρηματοδότησης Σειράς Α ύψους 16,94 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2019. Αυτή η επένδυση επέτρεψε στην Wayve να λανσάρει έναν πιλοτικό στόλο αυτόνομων ηλεκτρικών οχημάτων στο κεντρικό Λονδίνο για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών, τα αυτοκίνητα της Wayve (όπως τα μετασκευασμένα SUV Jaguar I-Pace ) άρχισαν να πλοηγούνται στους πολύπλοκους, στενούς δρόμους του Λονδίνου για να αποδείξουν την ικανότητα του συστήματος να προσαρμόζεται σε απαιτητικά αστικά σενάρια.

Το 2020, ο συνιδρυτής Amar Shah αποχώρησε από την εταιρεία και ο Alex Kendall ανέλαβε τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου.

Η νεοσύστατη επιχείρηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα Microsoft for Startups: Autonomous Driving το 2020, αξιοποιώντας το cloud computing της Microsoft Azure για την εκπαίδευση των μοντέλων μηχανικής μάθησης σε μεγάλη κλίμακα. Δεσμεύτηκε επίσης να πραγματοποιεί δοκιμές αποκλειστικά σε ηλεκτρικά οχήματα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον στόχο της μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Το 2021, η Wayve εισήλθε σε πιλοτικά προγράμματα με μεγάλους λιανοπωλητές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ξεκίνησε μια 12μηνη δοκιμή αυτόνομης παράδοσης με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Asda και έλαβε επένδυση 11,52 εκατ. ευρώ από τον διαδικτυακό όμιλο Ocado Group στο πλαίσιο μιας συνεργασίας για την ανάπτυξη αυτόνομων φορτηγών παράδοσης τροφίμων. Η υποστήριξη της Ocado έδωσε στην Wayve πρόσβαση σε έναν στόλο φορτηγών παράδοσης για τη συλλογή δεδομένων και τις δοκιμές σε πολυσύχναστες διαδρομές του Λονδίνου (με την παρουσία οδηγών ασφαλείας) για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης της στην αστική κυκλοφορία.

Το 2022, μετά από έναν μεγάλο γύρο χρηματοδότησης (Σειρά Β), η εταιρεία επέκτεινε τις δοκιμές σε δρόμους πέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο σε άλλες περιοχές. Μέχρι το 2023, η Wayve δοκίμαζε την πλατφόρμα αυτόνομης οδήγησης σε πολλές χώρες. Η εταιρεία είχε αρχίσει να λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ηπειρωτική Ευρώπη καθώς προετοιμαζόταν για μεγαλύτερες εμπορικές αναπτύξεις.

Το 2023, η Wayve ανακοίνωσε μια συνεργασία με τη Nissan. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία θα ενσωματώσει το λογισμικό της Wayve, που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, στο σύστημα υποβοήθησης οδηγού επόμενης γενιάς, το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το οικονομικό έτος 2027.

Η Wayve προσέλκυσε επίσης μια στρατηγική επένδυση από την Uber το 2024 για την κοινή ανάπτυξη αυτόνομων υπηρεσιών μεταφοράς με λεωφορείο. Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να δοκιμάσουν μια πλήρως αυτοοδηγούμενη υπηρεσία ρομποτικών ταξί στο Λονδίνο, με την υποστήριξη ενός προγράμματος της βρετανικής κυβέρνησης για την επιτάχυνση των εμπορικών πιλότων αυτόνομης οδήγησης ήδη από το 2026. Για να καταδείξει την επεκτασιμότητα της τεχνολογίας της, η Wayve διεξήγαγε ένα έργο roadshow «AI-500», οδηγώντας σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική χρησιμοποιώντας το ίδιο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι τα μέσα του 2025, είχε ολοκληρώσει επιδείξεις αυτόνομης οδήγησης σε 90 πόλεις χωρίς προηγούμενη χαρτογράφηση HD.

Τον Απρίλιο του 2025, η Wayve άνοιξε τον πρώτο της ασιατικό ερευνητικό κόμβο στην Ιαπωνία (με την υποστήριξη του επενδυτή SoftBank) για να βελτιώσει τη γενίκευση του μοντέλου της χρησιμοποιώντας τοπικά δεδομένα οδήγησης.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Wayve εξασφάλισε μια υπογεγραμμένη επιστολή πρόθεσης για μια πιθανή επένδυση 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τον επόμενο γύρο χρηματοδότησής της από την Nvidia.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ