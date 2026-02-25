ΧΑ: Ενεργοποιούνται αγοραστικά αντανακλαστικά μετά τις πρόσφατες απώλειες

Σε θετικό έδαφος κινείται την Τετάρτη η Λεωφόρος Αθηνών, με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να σημειώνουν ήπια κέρδη. Metlen, Optima και Alpha Bank ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Ανοδικά επιχειρεί να αντιδράσει την Τετάρτη η Λεωφόρος Αθηνών, μετά τα χθεσινά κέρδη στη Wall Street και ενώ οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε ήπια θετικό έδαφος.

Οι νέες χθεσινές απώλειες, που ώθησαν τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 2.260 μονάδες και διεύρυναν τις απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη στο 7,15% εντός του Φεβρουαρίου, ενεργοποιούν αγοραστικά αντανακλαστικά στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και επιχειρηματικές εξελίξεις, όπως το deal της Metlen με τη Shell, με τη μετοχή της πρώτης να αντιδρά έντονα ανοδικά προς τα 36,50 ευρώ.

Αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται και στις τράπεζες -οι οποίες το αμέσως προηγούμενο διάστημα είχαν υποαποδώσει- με την Optima να καταγράφει μέχρι στιγμής τα υψηλότερα ποσοστιαία κέρδη.

Παραμένοντας στον τραπεζικό κλάδο, η Citi αύξησε στα 16,50 ευρώ την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΕΤΕ, με τον οίκο να αναμένει μεταξύ άλλων αυξημένο payout άνω του 70%.

Εκτός συνόρων, τα αποτελέσματα που ανακοινώνει σήμερα η Nvidia, η μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένη παγκοσμίως και εκ των ηγετών του αφηγήματος της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. Στο μεταξύ, επιχειρήσεις και επενδυτές περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς, ενώ παράλληλα ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για το «μέτωπο» του Ιράν, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία που θα αποτρέψει μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση.

Εντός συνόρων, υπενθυμίζεται ότι αύριο ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Τρ. Πειραιώς, Eurobank, ΟΤΕ, Helleniq Energy και Ideal Holdings, ενώ την Παρασκευή ακολουθούν οι ΕΤΕ, Alpha Bank και Premia Properties.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.270,73 μονάδες, ενισχυμένος 0,51%. Κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών, έφτασε νωρίτερα να ενισχύεται έως τις 2.279 μονάδες.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 1,18% στις 2.540,85 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος.

Ο συνολικός τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 46,73 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 57 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 40 που υποχωρούν και 53 που διατηρούνται αμετάβλητες.