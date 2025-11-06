Qualcomm: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη, αλλά η μικρότερη συνεργασία με την Samsung ρίχνει τη μετοχή

Τριμηνιαίες πωλήσεις και κέρδη πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς προβλέπει ο κατασκευής τσιπ Qualcomm, ωστόσο η είδηση πως η εταιρεία θα προμηθεύσει το 75% των τσιπ για το Galaxy S26 της Samsung Electronics, από 100% για το S25, προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την επιχειρηματική τους σχέση.

Τριμηνιαίες πωλήσεις και κέρδη πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς προβλέπει ο κατασκευής τσιπ Qualcomm, ωστόσο η είδηση πως η εταιρεία θα προμηθεύσει το 75% των τσιπ για το Galaxy S26 της Samsung Electronics, από 100% για το S25, προκαλεί ανησυχίες στους επενδυτές σχετικά με την επιχειρηματική τους σχέση.

Η μετοχή της Qualcomm υποχωρεί 1,5% πριν το άνοιγμα της Wall Street.

Η ανακοίνωση επισκίασε τις προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο, οι οποίες ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη ζήτηση για premium smartphones.

Για το τρέχον πρώτο τρίμηνο οικονομικού έτους που λήγει τον Δεκέμβριο, η Qualcomm δήλωσε ότι αναμένει πωλήσεις και προσαρμοσμένα κέρδη με μέσο όρο 12,2 δισεκατομμύρια δολάρια και 3,40 δολάρια ανά μετοχή, πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 11,62 δισεκατομμύρια δολάρια και 3,31 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

O CEO Κριστιάνο Άμο δήλωσε στους αναλυτές σε τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη ότι η εταιρεία βρισκόταν σε συζητήσεις με μια μεγάλη εταιρεία υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης για την προμήθεια τσιπ.

Όπως ανέφερε στο Reuters, η πρόβλεψη και τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου οφείλονταν σε ένα κύμα καταναλωτών που αναβάθμισαν smartphone μεσαίας τιμής σε πιο ακριβές συσκευές για να χειρίζονται εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με την αγορά να αρχίζει να διαιρείται μεταξύ συσκευών χαμηλού κόστους και ακριβότερων premium συσκευών.

«Δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο», είπε. «Και αυτό είναι ένα είδος παγκόσμιου φαινομένου που συμβαίνει στην Κίνα, αυτό συμβαίνει στην Ινδία. Συνεχίζουμε να βλέπουμε μια επέκταση της premium κατηγορίας» πρόσθεσε.