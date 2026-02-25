Airbnb: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις και λιγότερο φόρο - Τι πρέπει να κάνετε

Οριστικοποίηση μέχρι 28/2 των δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού.

Τελευταία ευκαιρία έχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης για να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρου για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025, αλλά και την επιβολή προστίμων. Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 εκπνέει η προθεσμία για την οριστικοποίηση των στοιχείων μισθώσεων και εσόδων του 2025 στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ. Από τις δηλώσεις αυτές θα προκύψει το φορολογητέο εισόδημα και ο τελικός φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι.

Τα έσοδα από ακίνητα τύπου Airbnb έχουν μπει στο «μάτι» του φοροελεγκτικού μηχανισμού, με την ΑΑΔΕ να προγραμματίζει εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, προκειμένου να εντοπιστούν αποκλίσεις και μη δηλωμένα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Γι’ αυτό και μέχρι το τέλος του μήνα, ιδιοκτήτες και διαχειριστές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί για τα ακίνητα και τα εισοδήματα του 2025 και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις, αποφεύγοντας έτσι έξτρα φόρους και πρόστιμα.

Διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

Κατά την οριστικοποίηση του Μητρώου, δίνεται η δυνατότητα, χωρίς πρόστιμο και χωρίς αλλαγή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) να γίνουν διορθώσεις σε λανθασμένες καταχωρήσεις, όπως στοιχεία λοιπών δικαιούχων, ποσοστά εισοδήματος ή επιμερισμός εσόδων σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας. Αντίθετα, όσοι δεν προχωρήσουν σε διορθώσεις και οριστικοποίηση κινδυνεύουν να φορολογηθούν για το 100% των δηλωμένων εσόδων, ακόμη και αν δεν είναι οι τελικοί δικαιούχοι.

Τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης. Δεν θα είναι, ωστόσο, «κλειδωμένα», αφήνοντας περιθώριο παρέμβασης στους σχετικούς κωδικούς.

Διασταυρώσεις

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις που θα «τρέξει» ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα βασιστούν στα στοιχεία που έχει ήδη λάβει η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO. Όπου εντοπιστούν ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο ή αναρτήθηκαν χωρίς εμφανή Α.Μ.Α., Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Μοναδικό Αριθμό Γνωστοποίησης, ενεργοποιείται αυστηρό πλαίσιο προστίμων.

Ειδικότερα, για μη εγγραφή στο Μητρώο επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του έτους, με κατώτατο όριο τις 5.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το ποσό διπλασιάζεται. Για μη υποβολή ή ανακριβή Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του μισθώματος, ενώ η εκπρόθεσμη δήλωση επιβαρύνεται με 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα καταλογίζονται στον διαχειριστή του ακινήτου και, εφόσον δεν προκύπτει τρίτο πρόσωπο ή υπεκμίσθωση, στον κύριο ή τον επικαρπωτή.