Qualco: Συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση των ψηφιακών του συστημάτων

Η Qualco A.E. μαζί με την Engineering International Belgium S.A. (ENG Group), ως επικεφαλής εταίρο, υπέγραψαν τη σύμβαση “Provision of Testing and Quality Assurance of IT Solutions”, η οποία εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπροσωπείται από τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (DG ITEC).

Με διάρκεια πέντε ετών και προϋπολογισμό €32,233,788, η σύμβαση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών δοκιμών και διασφάλισης ποιότητας για τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και οι ακόλουθοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγκεκριμένα, η σύμβαση καλύπτει υπηρεσίες τεχνικής συμβουλευτικής, σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης εργασιών δοκιμών και διασφάλισης ποιότητας, τόσο για εξατομικευμένες εφαρμογές όσο και για εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Τεχνική συμβουλευτική για την εξέλιξη της τεχνολογίας και των προτύπων, των μεθοδολογιών, των προϊόντων και των λύσεων, με έμφαση στην εργονομία, το οικολογικό αποτύπωμα, τη διαθεσιμότητα, την επεκτασιμότητα, τη συντηρησιμότητα και τη συμβατότητα

Έλεγχο ολοκλήρωσης συστημάτων, λειτουργικών χαρακτηριστικών, αποδοχής χρηστών και προσβασιμότητας

Αξιολόγηση ασφάλειας και αυτοματοποίηση δοκιμών

Αξιολόγηση συμβατότητας πλατφόρμας και εργονομικών παραμέτρων

Επαλήθευση συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και λειτουργικές απαιτήσεις

Συνεισφορά σε έρευνες αγοράς και σε ελέγχους ποιότητας υλικού και λογισμικού

Υποστήριξη για περιβάλλοντα mobile, cloud και υβριδικές υποδομές

Μέσω της σύμβασης αυτής, η Qualco αναμένεται να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της απόδοσης, της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της εμπειρίας του χρήστη των ψηφιακών λύσεων που χρησιμοποιούν βασικοί φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Νίκος Ψιμόγιαννος, CEO της Quento, θυγατρικής του ομίλου Qualco στον τομέα του ICT, δήλωσε: «Η ανάθεση της σύμβασης αυτής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους συνεργαζόμενους φορείς αποτελεί ισχυρή αναγνώριση της εμπειρίας και των δυνατοτήτων της Qualco στην παροχή αξιόπιστων ψηφιακών λύσεων υψηλών προδιαγραφών. Παράλληλα, αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας δέσμευση, μαζί με τον εταίρο μας, Engineering International Belgium, να στηρίζουμε την αποστολή της ΕΕ με ισχυρές και ανθεκτικές υπηρεσίες ICT».