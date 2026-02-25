Η HSBC ξεπέρασε ακόμη και τις δικές της εκτιμήσεις με τα κέρδη του 2025

Καλύτερα των εκτιμήσεων κέρδη συγκέντρωσε το 2025 η HSBC Holdings, καθώς η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης ολοκλήρωσε ένα έτος στη διάρκεια του οποίου η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 200 δισεκατομμύρια στερλίνες (270 δισ. δολάρια).

Η τράπεζα με έδρα το Λονδίνο, η οποία αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της από την Ασία, ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη 29,9 δισ. δολαρίων για το έτος, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των ίδιων της των αναλυτών για κέρδη 28,9 δισ. δολαρίων.

Τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν από την ισχυρή απόδοση της μονάδας διαχείρισης πλούτου και στο βασικό παράρτημα του Χονγκ Κονγκ. Η HSBC δήλωσε επίσης ότι αναμένει να επιτύχει τον στόχο εξοικονόμησης κόστους 1,5 δισ. δολαρίων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους -έξι μήνες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

«Νομίζω ότι το βασικό μήνυμα που πρέπει να προωθήσουμε, το νούμερο ένα, είναι ότι έχουμε καλή απόδοση και αυτή η απόδοση αποφέρει καλά κέρδη, ισχυρά κέρδη και εύρωστη ανάπτυξη και στις τέσσερις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Georges Elhedery σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg.

Η τράπεζα αύξησε τους στόχους της για την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 17% ή και καλύτερα για το τρέχον έτος και το 2027 και το 2028, σύμφωνα με τον Elhedery. Η μετοχή της HSBC αντέδρασε με άλμα 4% στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Από τότε που ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου το 2024, ο Elhedery ηγήθηκε μιας ριζικής αναδιάρθρωσης της τράπεζας, μειώνοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, πουλώντας ορισμένες επιχειρήσεις, συγχωνεύοντας και κλείνοντας άλλες. Ενέτεινε την προσπάθεια του προκατόχου του για στροφή στην Ασία, ιδιωτικοποιώντας την προβληματική θυγατρική στο Χονγκ Κονγκ, Hang Seng Bank, ένα σημαντικό στοίχημα στην ανάπτυξη του ασιατικού χρηματοοικονομικού κόμβου.