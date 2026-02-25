«Ταύρος» για ΕΤΕ η Citi - Αυξάνει στα 16,50 ευρώ την τιμή στόχο, με payout άνω του 70%

Ο οίκος στο βασικό του σενάριο θέτει τιμή στόχο στα 16,50 ευρώ με σύσταση buy, ενώ στο θετικό σενάριο η τιμή στόχος φτάνει τα 20 ευρώ.

«Ταύρος» για τη μετοχή της Εθνικής δηλώνει η Citi, αναμένοντας ήδη από τα κέρδη χρήσης 2025 υψηλότερη διανομή προς τους μετόχους, ήτοι στο 70% από το 60% και άνω που είχε αναφέρει η διοίκηση στο τρίτο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές αναθεωρούν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για τις διανομές προς τους μετόχους, αναμένοντας payout 70% στη χρήση 2025 και 75% εφεξής, από 60% και 70% προηγουμένως. Ο οίκος στο βασικό του σενάριο θέτει τιμή στόχο στα 16,50 ευρώ με σύσταση buy, ενώ στο θετικό σενάριο η τιμή στόχος φτάνει τα 20 ευρώ.

Ωστόσο, μια πιο απαισιόδοξη προσέγγιση ως προς την αύξηση του κόστους — μετά την καθοδήγηση ότι η αύξηση των λειτουργικών δαπανών (OPEX) πέρυσι ξεπέρασε το 7% και συνυπολογίζοντας ετήσιο κόστος κουπονιού AT1 περίπου 29 εκατ. ευρώ — οδηγεί τη Citi σε οριακή μείωση των εκτιμήσεων για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 1% για το 2025 και κατά 3%-4% ετησίως στα επόμενα έτη του ορίζοντα προβλέψεων.

Παρά τη μέτρια καθοδική αναθεώρηση της πρόβλεψης κερδοφορίας, η Citi αυξάνει την τιμή στόχο στα €16,50 από 13,85 ευρώ, εξέλιξη που αποδίδει στις βελτιωμένες προοπτικές επιστροφής κεφαλαίου και στη μείωση της υπόθεσης για το κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 10,3% από 11,5%, αντανακλώντας τη μείωση του risk premia διεθνώς και τον χαμηλότερο επενδυτικό κίνδυνο μετά το καλό track record της τράπεζας τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο μείωσης NPEs, ενίσχυσης κεφαλαίων και βελτίωσης της κερδοφορίας. Η σύσταση παραμένει «Buy».