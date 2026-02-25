kariera.gr: 4 στους 10 εργαζόμενους χωρίς στόχους, καθοδήγηση και προοπτικές εξέλιξης

Τα στοιχεία καταγράφουν ένα κενό ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και σε όσα εφαρμόζονται στην πράξη από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Η αρχή του 2026 επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα που απασχολούν συστηματικά τους Έλληνες εργαζόμενους. Η ανατροφοδότηση, η επιμόρφωση και η επαγγελματική εξέλιξη, εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενα για ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας. Αυτό προκύπτει από στοχευμένα polls του kariera.gr στο LinkedIn (Ιανουάριος 2026), τα οποία καταγράφουν ένα κενό ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και σε όσα εφαρμόζονται στην πράξη από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Απουσία συστηματικής ανατροφοδότησης

Η συστηματική ενημέρωση για την απόδοση των εργαζομένων δεν αποτελεί καθιερωμένη πρακτική σε σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων. Λίγο λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα (41%), δηλώνουν ότι στην εταιρεία τους δεν υφίσταται καν κουλτούρα συστηματικής ανατροφοδότησης. Μόλις το 21% αναφέρει ότι εφαρμόζεται ολοκληρωμένο και σταθερό σύστημα αξιολόγησης. Το 20% λαμβάνει άτυπη ενημέρωση μόνο όταν προκύπτει κάποιο ζήτημα, ενώ το 19% ενημερώνεται αποκλειστικά από τον προϊστάμενό του.

Εκπαίδευση: Περιορισμένη ή περιστασιακή

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο ζήτημα της επιμόρφωσης. Το 41% δηλώνει ότι στο πλαίσιο της εργασίας του δεν προσφέρεται καμία ουσιαστική εκπαίδευση, ενώ το 26% αναφέρει ότι οι σχετικές δράσεις περιορίζονται σε τυπικές πρωτοβουλίες χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Ένα 16% έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί περιστασιακά διαδικτυακά προγράμματα, ενώ μόλις το 18% δηλώνει ότι συμμετέχει σε συστηματική και στοχευμένη εκπαίδευση.

Επαγγελματική εξέλιξη: Δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο

Το τοπίο παραμένει ασαφές και ως προς την επαγγελματική εξέλιξη εντός των οργανισμών. Το 41% δηλώνει ότι δεν υπάρχει σαφές πλάνο ανάπτυξης, ενώ για το 30%, ακόμη και όταν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, το επόμενο επαγγελματικό βήμα δεν είναι ξεκάθαρο. Το 19% έχει μια γενική εικόνα των προοπτικών εξέλιξης, ενώ μόλις το 10% γνωρίζει με σαφήνεια τα επόμενα βήματά του στην εταιρεία όπου εργάζεται. Η έλλειψη συγκεκριμένης κατεύθυνσης ενισχύει το αίσθημα επαγγελματικής στασιμότητας.

Η νέα χρονιά χωρίς σαφή στόχευση για τους περισσότερους

Παρά το γεγονός ότι η αρχή κάθε έτους προσφέρεται για απολογισμό και προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, στην πράξη αυτό συχνά δεν συμβαίνει με πρωτοβουλία των επιχειρήσεων. Το 39% των εργαζομένων αναφέρει ότι δεν έγινε καμία αξιολόγηση στόχων για το 2025, ενώ για το 22% η διαδικασία περιορίστηκε σε μια τυπική συζήτηση χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ακόμη και όταν συζητήθηκαν στόχοι, όπως δηλώνει το 17%, δεν υπήρξε ξεκάθαρο πλάνο υλοποίησης. Έτσι, μόνο περίπου ένας στους πέντε ξεκίνησε τη χρονιά με σαφείς κατευθύνσεις και συγκεκριμένο σχέδιο.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ουσιαστικές προκλήσεις στη διατήρηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Για σημαντικό μέρος των εργαζομένων, το επαγγελματικό τους μέλλον στην εταιρεία δεν είναι ξεκάθαρο, καθώς δεν συνοδεύεται από σαφείς στόχους, συστηματική καθοδήγηση ή συγκεκριμένες προοπτικές εξέλιξης. Η ενίσχυση της ανατροφοδότησης και η κατάρτιση προσωποποιημένων πλάνων ανέλιξης δεν αποτελούν απλώς καλή πρακτική, αλλά βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση ταλέντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.