Mega deal Metlen - Shell για LNG

Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) υπέγραψαν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 η Shell και η Metlen θεσπίζοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας για την προμήθεια και εμπορία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). Η Shell και η Metlen είναι και οι δύο εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, στον Δείκτη FTSE 100.

Σύμφωνα με το MoU, οι δύο εταιρείες θα προμηθεύουν και θα εμπορεύονται ποσότητες περίπου 0,5 έως 1,0 bcm ετησίως για την πενταετία 2027–2031, με παράδοση στις ελληνικές εγκαταστάσεις υποδοχής και αεριοποίησης στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη. Προβλέπεται δε και η χρήση του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor) για τη πρόσβαση και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, πέραν αυτών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η Shell, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής LNG από τις ΗΠΑ, βρίσκεται σε ισχυρή θέση να υποστηρίξει τις αυξανόμενες ανάγκες προμήθειας φυσικού αερίου μέσω του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της, των προηγμένων δυνατοτήτων μεταφοράς και της εκτεταμένης τεχνογνωσίας της στην αγορά. Η Metlen, με την υποστήριξη αυτή, αναδεικνύεται έτι περαιτέρω σε σημαντικό παίκτη φυσικού αερίου στην περιοχή, ενισχύοντας τη ρευστότητα της αγοράς, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen, δήλωσε: «Το MoU με τη Shell αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόλου της Metlen στις ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου. Η συνεργασία μας επιβεβαιώνει τη κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ευρώπης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την εξέλιξη της Ελλάδας σε έναν βασικό ενεργειακό κόμβο στην περιοχή».

Το MoU αντανακλά την βούληση των δύο μερών για κοινή ανάπτυξη σε μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, ευθυγραμμιζόμενοι με την πρωτοβουλία του του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. Η συμφωνία υπεγράφη στην Washington από τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της Metlen και από τον Tom Summers, Executive Vice President Shell LNG, ενώ η παρουσία των Σταύρου Ν. Παπασταύρου, Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Ελλάδας, Chris Wright, Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Doug Burgum, Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας και Υπουργού Εσωτερικών, Kimberly Guilfoyle, Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και Colette Hirstius, Προέδρου της Shell USA, Inc. ανέδειξε τη μεγάλη βαρύτητα αυτής της συνεργασίας.