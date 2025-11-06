ΗΠΑ: Ρεκόρ δύο και πλέον δεκαετιών κατέγραψαν οι απολύσεις τον Οκτώβριο

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα 153.074 περικοπές θέσεων εργασίας, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Είναι οι περισσότερες για οποιονδήποτε Οκτώβριο από το 2003.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις περισσότερες απολύσεις για τον μήνα Οκτώβριο εδώ και πάνω από 20 χρόνια, με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις περικοπές δαπανών να αποτελούν τους βασικούς λόγους για το συγκεκριμένο αρνητικό ρεκόρ.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές εταιρείες ανακοίνωσαν τις περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας για οποιονδήποτε Οκτώβριο εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις βιομηχανίες και η μείωση του κόστους επιταχύνεται, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας outplacement Challenger, Gray & Christmas.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα 153.074 περικοπές θέσεων εργασίας, σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Είναι οι περισσότερες για οποιονδήποτε Οκτώβριο από το 2003, όταν η έλευση των κινητών τηλεφώνων ήταν εξίσου ανατρεπτική, δήλωσε ο Άντι Τσάλεντζερ, επικεφαλής εσόδων της εταιρείας.

«Ορισμένοι κλάδοι διορθώνουν μετά την έκρηξη προσλήψεων της πανδημίας, αλλά αυτό προέκυψε καθώς η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η μείωση των καταναλωτικών και εταιρικών δαπανών και το αυξανόμενο κόστος οδηγούν σε "σφίξιμο του ζωναριού" και πάγωμα των προσλήψεων», ανέφερε ο Τσάλεντζερ στην έκθεση. «Όσοι απολύονται τώρα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν γρήγορα νέους ρόλους, κάτι που θα μπορούσε να χαλαρώσει περαιτέρω την αγορά εργασίας» τονίζει.

Τα στοιχεία είναι αδύναμα, ανεξάρτητα από το πώς συνδέονται. Οι περικοπές θέσεων εργασίας από την αρχή του έτους έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, οι περισσότερες από την πανδημία. Την ίδια περίοδο, οι εργοδότες με έδρα τις ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τα λιγότερα σχέδια προσλήψεων από το 2011. Τα εποχιακά σχέδια προσλήψεων έως τον Οκτώβριο είναι τα χαμηλότερα από τότε που η εταιρεία Challenger άρχισε να τα παρακολουθεί το 2012, σημειώνει το Bloomberg.

Οι αυξανόμενες ανακοινώσεις περικοπών θέσεων εργασίας κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν ανησυχίες για την υγεία της αγοράς εργασίας, ακριβώς τη στιγμή που οι Αμερικανοί που έχουν χάσει πρόσφατα την δουλειά τους αντιμετωπίζουν ένα μειωμένο περιβάλλον προσλήψεων. Τα στοιχεία θα μπορούσαν επίσης να θεωρηθούν σε αντίθεση με τον πρόσφατο χαρακτηρισμό του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, ότι υπάρχει μόνο μια «πολύ σταδιακή ψύξη» στην αγορά εργασίας.

Η έκθεση καταγράφει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι απολύσεις πλήττουν την οικονομία. Εταιρείες όπως οι Amazon, Meta Platforms, Target και Paramount Skydance ήταν μεταξύ των πρωτοσέλιδων για τις περικοπές θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα, και οι προσλήψεις ήταν χλιαρές σε πολλούς τομείς.

Οι μισθοδοσίες σε αμερικανικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά 42.000 τον Οκτώβριο μετά από δύο συνεχόμενους μήνες πτώσης, σηματοδοτώντας κάποια σταθεροποίηση, ενώ παράλληλα συνάδουν με μια γενική εξασθένηση της ζήτησης εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία της ADP Research την Τετάρτη.