Νέο αρνητικό ρεκόρ στους θανάτους δημοσιογράφων το 2025 με 129 νεκρούς

Εκατόν είκοσι εννέα δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι του Τύπου σκοτώθηκαν στη διάρκεια του 2025 σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), η οποία αποδίδει στο Ισραήλ την ευθύνη για τα δύο τρίτα των θανάτων αυτών.

«Ο ισραηλινός στρατός έχει πλέον διαπράξει περισσότερες στοχευμένες δολοφονίες μελών του Τύπου απ' ό,τι οποιοσδήποτε άλλος κυβερνητικός στρατός μέχρι σήμερα, με τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν να είναι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι των παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης στη Γάζα», γράφει η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση.

Έπειτα από 124 νεκρούς το 2024, το έτος 2025 σηματοδοτεί, με 129 θανάτους, το δεύτερο διαδοχικό ετήσιο ρεκόρ εδώ και 30 χρόνια που η CPJ πραγματοποιεί αυτή την καταμέτρηση.

Εκτός από τον πόλεμο στη Γάζα (που στοίχισε τη ζωή σε 86 δημοσιογράφους), οι δύο άλλες πιο φονικές για τους δημοσιογράφους συγκρούσεις ήταν στην Ουκρανία (τέσσερις νεκροί) και το Σουδάν (εννέα νεκροί), αναφέρει η CPJ.

«Μια από τις διαπιστώσεις που έχουν σηματοδοτήσει αυτά τα τελευταία χρόνια είναι η αύξηση της προσφυγής στα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», με 39 τεκμηριωμένες περιτώσεις, έναντι μόνο δύο το 2023, λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρλος Μαρτίνες ντε λα Σέρνα, επικεφαλής του προγράμματος στην CPJ.

Εκτός από τις ένοπλες συγκρούσεις, το οργανωμένο έγκλημα ήταν επίσης ιδιαίτερα φονικό για τα μέλη του Τύπου. Στο Μεξικό, έξι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν το 2025. Φόνοι δημοσιογράφων καταγράφηκαν επίσης στην Ινδία και το Περού.

Στη Σαουδική Αραβία, ο διάσημος χρονογράφος Τουρκί αλ-Τζάσερ εκτελέσθηκε τον Ιούνιο από το κράτος αφού καταδικάσθηκε με κατηγορίες τις οποίες η CPJ χαρακτήρισε «δόλιους ισχυρισμούς» που χρησιμεύουν για να τιμωρούνται δημοσιογράφοι.

Πρόκειται για τον πρώτο τεκμηριωμένο φόνο δημοσιογράφου σ' αυτό το κράτος του Κόλπου μετά το φόνο, το 2018, του Τζαμάλ Κασόγκι.

«Δημοσιογράφοι σκοτώνονται σε αριθμούς ρεκόρ σε μια στιγμή που η πρόσβαση στην ενημέρωση είναι πιο σημαντική παρά ποτέ», εκτιμά η Τζόντι Γκίνσμπεργκ, γενική διευθύντρια της CPJ.

«Οι επιθέσεις εναντίον των μέσων ενημέρωσης είναι ένας μείζων δείκτης για τις προσβολές άλλων ελευθεριών και πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να εμποδισθούν αυτές οι δολοφονίες και να τιμωρηθούν οι δράστες τους. Είμαστε όλοι σε κίνδυνο, όταν δημοσιογράφοι σκοτώνονται επειδή καλύπτουν την επικαιρότητα», τόνισε.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων δημιουργήθηκε το 1981 στη Νέα Υόρκη για να υπερασπίζεται την ελευθερία του Τύπου και τους δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο. Χρηματοδοτείται από ιδιωτικά κεφάλαια και ιδρύματα και διευθύνεται από ένα συμβούλιο που αποτελείται από μέλη του Τύπου και προσωπικότητες της κοινωνίας των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ