Θετικά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - «Βουτιά» 7% για την Diageo

Σημάδια κάμψης της ανησυχίας που προκαλούν οι εμπορικές εντάσεις στις αγορές.

Σε θετικό έδαφος διαπραγματεύονται στις συνεδριάσεις της Τετάρτης οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις αγορές να δείχνουν σημάδια κάμψης της ανησυχίας που προκαλούν οι εμπορικές εντάσεις, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για καθολικό δασμό ύψους 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από το εξωτερικό.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,43% στις 631,86 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 ενισχύεται κατά 0,55% στις 6.151,99 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης καταγράφει κέρδη 0,20% στις 25.030 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 βρίσκεται στα επίπεδα των 8.542 μονάδων, ενισχυμένος κατά 0,28%.

Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,72% στις 10.757 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 0,77% στις 47.011 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 διαπραγματεύεται στα επίπεδα των 18,286.90 μονάδων, με άνοδο 0,54%.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, ισχυρές απώλειες που αγγίζουν το 7% σημειώνει η μετοχή της Diageo, καθώς η μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία οινοπνευματωδών ποτών υποβάθμισε τις προοπτικές για τις πωλήσεις και τα κέρδη το 2026, λόγω της χαμηλής ζήτησης στις αγορές της Βόρειας Αμερικής και της Κίνας.

Στον αντίποδα, σημαντικά κέρδη άνω του 5% σημειώνει η μετοχή της ελβετικής HSBC, καθώς η τράπεζα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη προ φόρων στο δ' τρίμηνο του 2025, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 29,91 δισ. δολάρια.

Νέα ρεκόρ σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Με άνοδο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τετάρτης οι κυριότεροι δείκτες στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, καθώς οι αγορές έλαβαν ώθηση από την ισχυρή τεχνολογική άνοδο που καταγράφηκε την Τρίτη στην Wall Street, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των ανησυχιών για τις προοπτικές των μετοχών που σχετίζονται με τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στο Χρηματιστήριο του Τόκυο έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά στις 58.583 μονάδες με άνοδο 2,2%, ενώ στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο δείκτης HSI ενισχύθηκε κατά 0,66% στις 26.765 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης Shanghai έκλεισε με κέρδη 0,72% στις 4,147 μονάδες και στην Ινδία ο δείκτης Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,24% στις 25.484 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI έκλεισε σε νέα επίπεδα ρεκόρ σημειώνοντας άνοδο 1,91%, διασπώντας το φράγμα των 6.000 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία του, ενώ τέλος, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία διαμορφώθηκε στις 9,128 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,17%.