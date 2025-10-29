Wall Street: Ανοδικές κινήσεις εν αναμονή της απόφασης Fed

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην απόφαση της Fed, με την αγορά να αναμένει πως θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για δεύτερη φορά φέτος.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στην Wall Street την Τετάρτη, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην απόφαση της Fed, με την αγορά να αναμένει πως θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για δεύτερη φορά φέτος.

Ενώ η Fed μειώνει τα επιτόκια ως απάντηση στην αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, το χαμηλότερο κόστος δανεισμού και η λιγότερο περιοριστική νομισματική πολιτική μπορούν επίσης να τροφοδοτήσουν ένα ράλι στην χρηματιστηριακή αγορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones ενισχύεται 0,61% στις 47.998,61 μονάδες, ο S&P 500 ανεβαίνει 0,35% στις 6.914,01 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σκαρφαλώνει 0,67% στις 23.983.72 μονάδες.

Χθες, το αμερικανικό χρηματιστήριο σημείωσε νέο τριπλό ρεκόρ με τον S&P να ξεπερνά για λίγο τις 6.900 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Nvidia σημειώνει άνοδο σχεδόν 5%, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατασκευής τσιπ πάνω από τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, την πρώτη φορά που μια αμερικανική εταιρεία φτάνει σε μια τέτοια αποτίμηση. Η AMD ακολουθεί την Nvidia, σημειώνοντας άνοδο 3%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Fiserv γκρεμίζεται 44%, οδεύοντας προς την χειρότερη ημέρα της ιστορίας της, αφού η εταιρεία fintech μείωσε τις προβλέψεις της για τα κέρδη της και αναστάτωσε ορισμένα μέλη της ηγετικής της ομάδας. «Η τρέχουσα απόδοσή μας δεν είναι εκεί που θέλουμε ούτε εκεί που αναμένουν οι μέτοχοι», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος Μάικ Λίονς σε ανακοίνωσή του.

Η εταιρεία αναμένει πλέον για ολόκληρο το έτος, προσαρμοσμένα κέρδη 8,50 έως 8,60 δολαρίων ανά μετοχή, μειωμένα από την προηγούμενη πρόβλεψη 10,15 και 10,30 δολαρίων. Το τρίτο τρίμηνο τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 2,04 δολάρια ανά μετοχή, χάνοντας την εκτίμηση της FactSet για 2,64 δολάρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν περίπου 1% σε σχέση με πέρυσι στα 4,92 δισ., χαμηλότερα από την πρόβλεψη των 5,35 δισ. δολ. Μαζί με τα αποτελέσματα, η Fiserv ανακοίνωσε μια σειρά από αλλαγές σε εκτελεστικά και διοικητικά στελέχη.

Η αγορά θα παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον την συνέντευξη του Τζερόμ Πάουελ, όπου δεν είναι βέβαιο εάν μετά την μείωση ο πρόεδρος της Fed θα υιοθετήσει τους ίδιους «dovish» τόνους στα σχόλιά του.

Οι επενδυτές υπολογίζουν σε μια ακόμη μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, ενώ έχουν χαιρετίσει την πρόοδο στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου μετά από μια έξαρση των εντάσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι μετοχές έχουν κινηθεί υψηλότερα το τελευταίο διάστημα λόγω των ισχυρών εταιρικών κερδών, του ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη και της αισιοδοξίας για τις μειώσεις των επιτοκίων της Fed.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε και διαπραγματεύτηκε στο 3,99%.

«Η αγορά βλέπει τον Πρόεδρο Τραμπ να επανασυνδέεται με τον υπόλοιπο κόσμο (δηλαδή, την Κίνα και την Ιαπωνία) και αυτό είναι καλό, στο βαθμό που μπορεί να μετριάσει την επιθυμία του για περισσότερους δασμούς», δήλωσε ο Τιερί Γουίζμαν, παγκόσμιος στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος και επιτοκίων στην Macquarie Group.

«Η προοπτική να δούμε πολύ υψηλούς δασμούς, ειδικά στην Κίνα, έχει μειωθεί. Σε κάποιο βαθμό, αυτό συμβάλλει επίσης στην προοπτική ότι η Fed θα είναι επίσης «dovish», δεδομένου ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ χαμηλότερων δασμών και χαμηλότερου πληθωρισμού» τόνισε.

Ωστόσο, οι υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις και το συνεχιζόμενο shutdown, εξακολουθούν να αποτελούν κινδύνους για μια αγορά που βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, ακόμη και όταν οι αναλυτές προειδοποιούν τους traders να μην στοιχηματίζουν εναντίον αυτής της ανόδου.