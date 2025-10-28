Νέο τριπλό ρεκόρ στην Wall Street πριν από τη Fed

Back to back ιστορικά υψηλά στην αμερικανική αγορά.

Σε επίπεδα ρεκόρ για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση έκλεισαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, κεφαλαιοποιώντας την αισιοδοξία που φέρνει στην αγορά το ενδεχόμενο για μία εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας όσο και την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), η οποία την Τετάρτη θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική.

Παράλληλα τις επόμενες ημέρες αναμένονται με ενδιαφέρον οι ανακοινώσεις των τεχνολογικών κολοσσών για τις επιδόσεις του στο προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με κέρδη 161 μονάδων ή 0,34% και διαμορφώθηκε στις 47.706 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,23% στις 6.890 μονάδες. Ακόμα καλύτερη εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο, με τον δείκτη Nasdaq να ενισχύεται κατά 0,80% στις 23.827 μονάδες.

Διαβάστε ακόμα - Apple και Microsoft ξεπέρασαν τα 4 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, «άλμα» 3% σημείωσε η μετοχή της Nvidia, μετά την ανακοίνωση ενός deal με την φινλανδική Nokia για στρατηγική συνεργασία στην ανάπτυξη τεχνολογίας 6G στην κινητή τηλεφωνία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας θα εκδοθούν 166 εκατομμύρια νέες μετοχές της Nokia που θα αποκτήσει η κορυφαία εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση στον κόσμο έναντι 1 δισ. δολαρίων.

Ισχυρά κέρδη άνω του 2% σημείωσε και η μετοχή της Microsoft, στον απόηχο της ανακοίνωσης πως ο τεχνολογικός κολοσσός θα αποκτήσει το 27% του μετοχικού κεφαλαίου της OpenAI. Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν σε ένα πλάνο αναδιάρθρωσης της εταιρείας που ηγείται των εξελίξεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα την καταστήσει κερδοσκοπική και θα ανοίξει τον δρόμο για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

Ράλι άνω του 8% σημείωσε και η μετοχή της PayPal, μετά την ανακοίνωση από την εταιρεία πληρωμών για συνεργασία με την OpenAI, η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση του ψηφιακού πορτοφολιού της PayPal στο ChatGPT, επιτρέποντας ουσιαστικά στους χρήστες να πληρώνουν για αντικείμενα που βρίσκονται μέσω του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, σημαντικά κέρδη που ξεπέρασαν το 12% σημειώνει η μετοχή της UPS, καθώς η εταιρεία μεταφορών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη και τα έσοδα στο γ' τρίμηνο.

Στα επιχειρηματικά νέα, την περικοπή 14.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα ανακοίνωσε η Amazon, χωρίς η διοίκηση της εταιρείας να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι τομείς και ποιες γεωγραφικές περιοχές θα επηρεαστούν από τις περικοπές. Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού σημειώνει οριακή άνοδο μετά τις ανακοινώσεις των περικοπών που έχουν ως στόχο τη μείωση του κόστους, το οποίο εκτοξεύτηκε μετά τoν μεγάλο αριθμό προσλήψεων που έγιναν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Πλέον, το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η οποία την Τετάρτη θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της για τη νομισματική πολιτική. Η αγορά αναμένει μείωση των βασικών επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης, σενάριο που συγκεντρώνει πιθανότητα 96%, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν ακόμα σε ένα σήμα από τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκιά της και κατά την συνεδρίαση του του Δεκεμβρίου, δεδομένων των ανησυχιών για την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται την Πέμπτη και η κατ' ιδίαν συνάντηση Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), με τους προέδρους των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη να εμφανίζονται με διαλλακτική διάθεση πριν τις κρίσιμες συνομιλίες για το εμπόριο, ενώ η αγορά αναμένει μία συμφωνία που θα τερματίσει τις εντάσεις γύρω από το μέτωπο των δασμών και του περιορισμού στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Παράλληλα, η Amazon και τέσσερις ακόμα από τις αποκαλούμενες «Magnificent Seven» (Alphabet, Apple, Meta Platforms και Microsoft) αναμένεται να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες, σε ένα σημαντικό τεστ για το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει ωθήσει την αγορά μετοχών σε ιστορικά υψηλά, παρά το κυβερνητικό shutdown και την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.