ΧΑ: Απόσταση ασφαλείας από τις 2.000 μονάδες επιχειρεί να «χτίσει» ο Γενικός Δείκτης

Upd. 11:11

Απόσταση ασφαλείας από το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων επιχειρεί να «χτίσει» εκ νέου ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία επανέρχεται από τη χθεσινή αργία και επιχειρεί να κινηθεί ανοδικά, μετά από δύο διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις.

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκει στήριξη στο αγοραστικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στους τραπεζικούς τίτλους, με τον κλάδο να μπαίνει εντονότερα στο επίκεντρο καθώς Eurobank και Τρ. Πειραιώς ανακοινώνουν αποτελέσματα αύριο και την Παρασκευή αντίστοιχα, και την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθούν οι ΕΤΕ και Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Ως κινητήριος μοχλός για τους επενδυτές, σε ό,τι αφορά ειδικά τους τίτλους των Eurobank και ΕΤΕ, λειτουργεί και η πρόθεση των δύο διοικήσεων να αυξήσουν το payout.

Πέραν των τραπεζών, ενδιαφέρον εκδηλώνεται και για μη τραπεζικά blue chips, με τις μετοχές των ElvalHalcor και Cenergy στο πρώτο ημίωρο των συναλλαγών να ξεχωρίζουν ενισχυμένες 2,91% και 2,57% και μάλιστα σε νέα υψηλά. Νέα υψηλά, αν και με μικρότερα κέρδη 1,47% «γράφει» και η Viohalco, όπως ο τίτλος της ΔΕΗ που ενισχύεται 0,87%.

Εκτός συνόρων, το ενδιαφέρον εστιάζει στα αποτελέσματα μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζιών ομίλων, όπως η Deutsche Bank που ανακοίνωσε ρεκόρ κερδών, και η UBS που εμφάνισε άλμα καθαρών κερδών κατά 74%. Για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες ωστόσο, τα κέρδη περιορίζονται σε 0,38% για τον βρετανικό FTSE 100, για τον γερμανικό DAX στο 0,11%, ενώ ο γαλλικός CAC40 υποχωρεί 0,16%. Ασφαλώς, το βλέμμα στρέφεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου αύριο αναμένεται η απόφαση της Fed για τα επιτόκια.

Η Λεωφόρος Αθηνών θα έχει το επόμενο διάστημα αφορμές για να διαμορφώσει σαφέστερη τάση, καθώς αναμένονται μεταξύ άλλων στις 5 Νοεμβρίου αναμένεται η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI, ακολουθούν αποτελέσματα από μια σειρά εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι ΔΑΑ (3/11), Metlen (6/11) και Τιτάν (6/11), ενώ έπονται οι αξιολογήσεις για Ελλάδα από Scope Ratings και Fitch στις 7 και 14 Νοεμβρίου.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.018,41 μονάδες με κέρδη 0,77%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών σε ποσοστό 1,24% στις 2.299,50 μονάδες, με τις ΕΤΕ και Optima στη σύνθεσή του να ξεχωρίζουν ενισχυμένες άνω του 2%.

Στο σύνολο του ταμπλό 80 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι μόλις 22 σε αρνητικό έδαφος και 49 αμετάβλητων, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται σε 44,32 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €5,05 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχωρίζει ένα πακέτο 240.452 τεμαχίων στην ΕΧΑΕ, στην τιμή των 6,24 ευρώ, αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.