UBS: Άλμα 74% στα κέρδη γ' τριμήνου - Στα 2,5 δισ. δολάρια

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσε έσοδα 12,76 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 12,68 δισ. δολάρια.

Υψηλότερα των εκτιμήσεων καθαρά κέρδη κατέγραψε η UBS για το τρίτο τρίμηνο, κάνοντας λόγο για σημαντική δυναμική στις βασικές δραστηριότητές της.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 2,5 δισ. δολάρια για το τρίμηνο σημειώνοντας αύξηση 74% από 1,43 δισ. δολάρια την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι αναλυτές ανέμεναν καθαρά κέρδη ύψους 1,85 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την LSEG.

Ο τομέας της διαχείρισης περιουσίας άντλησε 38 δισ. δολάρια σε καθαρά νέα περιουσιακά στοιχεία κατά το τρίτο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα έρχονται καθώς συνεχίζεται η διαδικασία ενοποίησης με την Credit Suisse, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Η UBS ολοκλήρωσε επίσημα την εξαγορά της Credit Suisse στο πλαίσιο ενός κρατικού σχεδίου διάσωσης το 2023.

Ωστόσο, η τράπεζα αντιμετωπίζει τώρα μια πιθανή σημαντική αύξηση των υποχρεωτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως σημειώνει το CNBC.

Η UBS, από την πλευρά της, ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι, ενώ υποστηρίζει τις περισσότερες από τις ρυθμιστικές προτάσεις που περιγράφονται από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, «διαφωνεί έντονα» με αυτό που χαρακτήρισε ως «ακραία» την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Η μετοχή της UBS έχει σημειώσει άνοδο άνω του 11% μέχρι στιγμής φέτος.