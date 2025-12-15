Πολιτική | Ελλάδα

Παπασταύρου για ευρωπαϊκό πακέτο δικτύων: Αναγνώριση των προσπαθειών Ελλάδας και Μητσοτάκη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Παπασταύρου για ευρωπαϊκό πακέτο δικτύων: Αναγνώριση των προσπαθειών Ελλάδας και Μητσοτάκη
«Η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. έχει έντονο ελληνικό αποτύπωμα» τόνισε ο ΥΠΕΝ. Το μήνυμά του.

Στις Βρυξέλλες μετέβησαν σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

Εισερχόμενος στην αίθουσα του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. έχει έντονο ελληνικό αποτύπωμα. Το ευρωπαϊκό πακέτο δικτύων αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της Ελλάδας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μείωση της ανισορροπίας στην τιμή ρεύματος στην Ευρώπη».

«Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Είναι όμως ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ανθεκτικής αγοράς ενέργειας, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Και η συμμετοχή στη συνεδρίαση εκπροσώπου του ΝΑΤΟ, αυτό ακριβώς υπογραμμίζει» πρόσθεσε Έλληνας ΥΠΕΝ.

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και, με τις συμφωνίες, τις ενεργειακές που υπογράψαμε στο Ζάππειο, αποκτούμε κεντρικό ρόλο στη νέα ευρωατλαντική ενεργειακή αρχιτεκτονική. Προχωρούμε αποφασιστικά για άφθονη και προσιτή ενέργεια για όλους και όλες. Ευχαριστώ πολύ» κατέληξε ο κ. Παπασταύρου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: Ποια επαγγέλματα καταργεί «αθόρυβα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε εκκρεμότητα το αγροτικό - Πράσινες και γαλάζιες κουμπαριές - Στου Καραβίτη με Πιερρ

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ ερευνούν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ - Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία

tags:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Σταύρος Παπασταύρου
Νίκος Τσάφος
Ρεύμα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider