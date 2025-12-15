Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ ζητούν από το Κίεβο να παραδώσει στην Μόσχα εδάφη υπό ουκρανικό έλεγχο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ ζητούν από το Κίεβο να παραδώσει στην Μόσχα εδάφη υπό ουκρανικό έλεγχο
Η Ουάσινγκτον πιέζει για να παραδοθούν στην Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Οι αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της Ουκρανίας. Δηλαδή, η Ουάσινγκτον πιέζει για να παραδοθούν στην Μόσχα εδάφη που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022.

«Ο Πούτιν θέλει εδάφη. Οι Αμερικανοί λένε ότι η Ουκρανία "πρέπει να αποσυρθεί"», πράγμα που το Κίεβο αρνείται. «Είναι αρκετά περίεργο που οι Αμερικανοί υιοθετούν την θέση των Ρώσων στο θέμα αυτό», δήλωσε στο AFP ο ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει τα των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τεκτονικές αλλαγές στην αγορά εργασίας: Ποια επαγγέλματα καταργεί «αθόρυβα» η Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε εκκρεμότητα το αγροτικό - Πράσινες και γαλάζιες κουμπαριές - Στου Καραβίτη με Πιερρ

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ ερευνούν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ - Χάθηκαν 73,5 δισ. ευρώ την τελευταία 15ετία

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider